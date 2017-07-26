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Sahte saatler sağlığı tehdit ediyor

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:59
Sahte saatler sağlığı tehdit ediyor
Sahte saatler sağlığı tehdit ediyor

(Fotoğraflı)

Atilla İdiz
VAN (İHA) - Van'da yıllardır saatçilik mesleğini ifa eden Cevdet İnse, piyasada ucuza satılan sahte saatlerin sağlığı tehdit ettiğini söyledi.
Unutulmaya yüz tutmuş mesleklerden biri olan saat tamirciliği, zor günlerini yaşıyor. Piyasada ucuz ve sahte saatlerin olması, saatçilik mesleğini bitme noktasına getirdi. 35 yıldır baba mesleğini ifa etmeye çalıştığını belirten Cevdet İnse, piyasada ucuza satılan saatler nedeniyle artık mesleklerinin bitme noktasında geldiğini ifade ederek, "Çin'den gelen ve kötü hammadde kullanılarak yapılan saatlerin Türkiye'ye girmesi ve ucuza satılması, işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Bunun yanında kanserojen madde taşıması nedeniyle bu saatler ayrıca insan sağlığını da tehdit ediyor" dedi.
Saatçi esnafının zor bir süreçten geçtiğini dile getiren İnse, "Satışlar baya düşmüş, tamir işi de artık eskisi gibi yapılmıyor. Şu anda bir saatin tamiri 10 TL'den başlayıp, saatin kalitesine göre bu fiyat değişebiliyor. Yine saat kayışının fiyatı 15 TL'den başlıyor. Buna karşılık piyasada çok ucuza saatler satılıyor. Vatandaşlardan isteğimiz, özellikle Çin malı başta olmak üzere kaçak saatleri almamalarıdır. Bizden almasınlar ama sahte saat ta takmasınlar. Çünkü bu saatler kanserojen madde taşıdığı için sağlığı tehdit ediyor" şeklinde konuştu.
Esnaf ziyaretlerini sürdüren Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Karael ise, esnafların sıkıntılarının hat safhada olduğunu belirterek, çözüm noktasında ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
(ATL-MSA-Y)

26.07.2017 17:59:34 TSI
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