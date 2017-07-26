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Haliliye'de işgal denetimleri devam ediyor



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde kaldırım ve yol işgallerine yönelik denetimlerini devam ettiriyor.

Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, sorumlu oldukları bölgelerde iş yerlerine yönelik kaldırım ve yol işgali denetimlerini sürdürüyor. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını aralıksız olarak devam ettiren zabıta ekipleri, yol ve kaldırım işgali denetimlerinde iş yerleri tarafından yaya ve trafik yoluna bırakılan malzemeleri kaldırtıyor.

İşgal yapan iş yerlerine ihtar tutanağı düzenleyen Zabıta Müdürlüğü, uyarı ve ihtarlara uymayarak, işgale devam eden iş yerlerine Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uyguluyor.

(Şİ-SD-Y)



26.07.2017 18:00:09 TSI

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