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Adıyaman'da 3 araç bir birine girdi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 02 M 0094 plakalı yolcu minibüsü ile 34 PR 345 plakalı otomobil ve 02 KU 188 plakalı minibüs çarpıştı. Yaşanan kazada ölen yada yaralanan olmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



26.07.2017 18:00:54 TSI

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