Başkan Kutlu gündemdeki soruları cevapladı

Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Mercan TV'de Gazeteci Metin Harıkçı'nın hazırlayıp sunduğu 'Gündeme Dair' programının konuğu olan Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, merak edilen tüm sorulara açık yüreklilikle cevap verdi.

Adıyaman Belediye Başkanı F. Hüsrev Kutlu, Mercan TV Genel Yayın Yönetmeni Metin Harıkçı'nın hazırlayıp sunduğu 'Gündeme Dair' programına konuk oldu. Adıyaman Belediyesi'nin üç yılını değerlendiren, Adıyaman siyaseti ve geçmiş yönetimle yaşanan problemlerle ilgili sorulan soruları yanıtlayan Başkan Kutlu, her soruya açık yüreklilikle cevap verdi.

Üç yıllık görev süresi boyunca özellikle Adıyaman'ın yıllardır çözülemeyen yeraltı ve yer üstü çalışmaları ve ulaşımdaki yenilikleri ile dikkat çeken Başkan Kutlu, yeni projeleri hayata geçirmek için de gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi.

Adıyamanlıların her şeyin en iyisine layık olduğunu ve bu bilinçle çalıştıklarını da söyleyen Başkan Kutlu, sorulan bir soru üzerine "Siyasette gelecekte ne olacak diye bir kaygı taşımıyorum. Rabbim neyi nasip ederse o olur. Tek amacım bu görevi bıraktıktan sonra bu ile dürüst belediyeciliğimizi miras bırakmak" dedi.

AK Parti İl teşkilatı olarak, milletvekillerinden kendisine, il başkanından yönetimin her bir bireyine kadar herkesin tek derdinin Adıyaman olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Kutlu, geçmiş yönetimle ilgili sorulan soruya ise, "Kimseyi suçlu çıkarma gibi bir derdimiz yok. Ancak bize de bazı görevler verilmişse bu görevi yerine getirmek zorundayız. Geçmiş yönetimle ilgili halen devam eden bazı davalar var. Göreve geldiğimizde söylediğimiz gibi birçok bankamatik personelini tespit edip, çalışması için davet ettik. Bazıları geldi ancak gelmeyenler işten çıkarıldı" diye konuştu.

Kentsel dönüşümle ilgili olarak da, çalışmaların son aşamaya geldiğini ve kısa süre içerisinde mülk sahipleriyle görüşmelere başlayacaklarını dile getiren Başkan Kutlu, tek amaçlarının başlangıcından bitimine kadar Adıyamanlıların faydasına olacak bir çalışmaya imza atmak olduğunu kaydetti.

Kutlu, "Kentsel dönüşümün gerçekleşeceği alanın ilimizin gelişimi ve mimarisi açısından örnek teşkil etmesini istiyoruz. Bunun yanında bu işi Adıyamanlı müteahhitlerle yaparak her kuruşunun Adıyaman'da kalmasını amaçlıyoruz. Mülk sahipleri de bize yardımcı olursa el birliğiyle çok önemli bir işi halletmiş olacağız. İmar revizyonuyla ilgili çalışmalarımız da son aşamaya geldi. Bizden daha ucuza su veren bir başka il belediyesiyle daha karşılaşmadım. Su faturalarında son dönemlerdeki artışın sebebi arıtma tesisi ücretidir. Bu ücrette kanunen alınmak zorundadır. Şehrin 30 yıllık altyapısını değiştirmeye başladık. Şehrin birçok noktasında devam eden çalışmalardan dolayı yaşanan sıkıntılar var ama vatandaşlarımız buna sabır gösteriyor" ifadelerini kullandı.

26.07.2017 18:01:20 TSI

