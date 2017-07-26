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Mürşitpınar yolunda sona doğru



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Suruç ilçe merkezinde ve kırsal mahallelerinde devam eden çalışmaları inceledi. Temasları sırasında vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Çiftçi, Suruç-Mürşitpınar yolunun çok kısa bir süre sonra tamamlanacağını söyledi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Suruç ilçesinde altyapı çalışmaları tamamlanan yollarda incelemelerde bulundu. Suriye sınırına komşu olan Suruç ilçesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte Mürşitpınar yolunda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından sıcak asfalt çalışması yapılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin Suruç temaslarına Genel Sekreter Abdülkadir Açar, Meclis Üyeleri, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Sinanoğlu, AK Parti Suruç İlçe Başkanı Mehmet Yavuz eşlik etti.

İlçe merkezindeki çalışmaları incelemesinin ardından Dumlukaya, Kalkanlı, Ölçektepe ve Bostancılar kırsal mahallelerinde yapılan altyapı çalışmaları ile birlikte Zeyrek, Bellik, Yiğen, Eski Ören ve Aşağı Karıncalı kırsal mahallesinde devam eden asfalt çalışmalarını inceleyen Başkan Nihat Çiftçi, bölge halkına en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını söyledi.

Suruç'a gereken önemi veriyoruz

13 ilçeye eşit bir şekilde hizmet verdiklerini ve tüm yol ağlarını Büyükşehir Belediyesinin yolu gibi gördüklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Mürşitpınar yolunda aylardır çalışma yapıyoruz. Suruç'un tüm yağmur suyu tahliyesi için çok önemli bir altyapı çalışması yapıldı. Özellikle Mürşitpınar yol üzerinde bulunan esnafımız çok mağdur olduklarını biliyoruz. Esnafımızın engin sabrına ve düşüncesine sığınan bir yapıdayız. Çünkü biliyoruz ki halkımıza sağlıklı bir alt yapıyla ve daha sonra sağlıklı bir üstyapıyla güzel şehirler oluşturmayı düşünüyoruz. Suruç'ta bunlardan birisidir. Ama ne yazık ki bugüne kadar Suruç'ta hiçbir altyapı çalışması, yağmur drenajı yapılmamıştır ve bu yağan yağmur sularının kanal alt yapısına gitmek suretiyle oradaki çalışmayı engellediğini biliyoruz. Bu yıl bu eleştiriyi de göğüsleyerek çalışmayı başlattık. Altyapı çalışması bitti ve üst yapıya geçmiş durumdayız. Mürşitpınar yolunda Çarşamba günü sıcak asfalt çalışması yapılacak. Önümüzdeki hafta Pazartesi günü tamamıyla bu yolun asfalt çalışmasını bitireceğiz. Asfalt çalışmasından sonra kaldırım çalışması başlatacağız" dedi.

"Kırsal bölgelere en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz"

Büyükşehir olarak kırsal mahallelere önem verdiklerini de sözlerine ekleyen Başkanı Çiftçi, "Ekiplerimiz şu ana kadar Dumlukaya, Kalkanlı, Ölçektepe ve Bostancılar Mahallesinin grup yollarında altyapı çalışmaları tamamlandı. Şu anda sathi kaplama asfalt yapılıyor. Amacımız tüm ilçelerimiz de kırsal yol problemini bitirebilmektir. Geçen yıl alt yapısını tamamladığımız Zeyrek, Bellik, Yiğen, Eski Ören ve Aşağı Karıncalı kırsal mahallemizde toplam 27 kilometre yolun altyapısı bitmiştir. Yaptığımız yollarda bir yaz bir kış mutlaka geçmelidir. Bu yolun alt yapısı çok düzgün bir şekilde oturdu. Burada asfalt çalışması yapıldı ve bizlerde asfalt çalışmasını kontrol ediyoruz. Bu yolları Büyükşehir Belediyesi olarak kendi yolları gibi hissediyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Çiftçi ve beraberindekiler daha sonra ilçe merkezine geçerek esnafı ziyaret etti.

(Şİ-SD-Y)



26.07.2017 18:02:22 TSI

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