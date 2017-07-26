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Çad Cumhuriyeti YÖK Başkanı KBÜ'yü ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Çad Cumhuriyeti Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı ve N'Djamena Üniversitesi Rektörü Mahamat Barka, Karabük Üniversitesine (KBÜ) ziyarette bulundu.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi, Teknoloji Fakültesi, Kamil Güleç Kütüphanesi ve Üniversite Cami'sini gezerek incelemelerde bulunan Barka, kampüs alanında gördüklerinin kendisini çok etkilediğini ve Karabük'ün çok güzel bir üniversiteye sahip olduğunu belirtti.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise ziyaretten dolayı mutlu olduğunu ifade ederek, " Biz artık iki kardeş üniversiteyiz. Üniversite olarak her türlü imkânımız size açık. Bize sadece öğrencileriniz değil, hocalarınız da gelebilir. Burada doktoralarını yapıp tekrar üniversitelerine geri dönebilirler." diyerek eğitimde ikili iş birliğinin daha da artırılacağı sözünü verdi.

Prof. Dr. Polat ve Mahamat Barka, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesini gezerek incelemelerde bulunarak, birimleri ve acil polikliniğini gezen heyet, hastalığın teşhisinde kullanılan bazı teknolojik cihazlar hakkında bilgiler aldı.

Barka ve beraberindekiler, daha sonra Demir Çelik Enstitüsü ve Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesini gezerek çeşitli bilgiler aldı.

(YE-YE-Y)



26.07.2017 18:20:45 TSI

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