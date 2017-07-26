Tavşanlı'da trafik kazası: 2 yaralı
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Tuna İşleyen
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı- Kuruçay karayolu Karakova mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı'dan Kuruçay istikametine gitmekte olan Osman Nuri Özata (15) idaresindeki 43 FF 569 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İbrahim Bayır (20) yönetimindeki 43 EP 166 plakalı araç çarpıştı.
Kazada, sürücü İbrahim Bayır ve aynı araçta bulunan Hacer Bayır (80) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. (Tİ - EFE)
26.07.2017 18:25:38 TSI
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