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Tokat'ın 3 ilçesine doğalgaz müjdesi



(Fotoğraflı)



Hasan Ay

TOKAT (İHA) - AK Parti Tokat Milletvekili Coşkun Çakır Reşadiye, Başçiftlik ve Pazar ilçelerinde doğalgazın 2018 yılının Ekim ayı içerisinde yanması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz ve BOTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Abdulvahit Fidan'ı makamında Reşadiye Belediye Başkanı Cemil Kılıç ile birlikte ziyaret ettiğini ifade eden AK Parti Tokat Milletvekili Çakır,"Reşadiye-Başçiftlik-Pazar ilçelerimize doğalgaz verilebilmesi ile alakalı olarak yapmış oldukları çalışmalar ve gayretler dolayısıyla teşekkür ettik. İnşallah bir aksilik olmaması halinde 2018 yılı Ekim ayında vatandaşlarımıza doğalgaz kullandırılmaya başlanması planlanmaktadır" dedi.

(HA-UY-Y)



26.07.2017 18:26:07 TSI

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