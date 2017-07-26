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Öğrencilerden Ürkmez'e ziyaret



(Fotoğraflı)



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Yunus Emre Enstitüsü arasında yapılan protokol çerçevesinde Karabük'e gelen 12 farklı ülkeden 17 öğrenci Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.

Ziyaret sırasında misafirlerle tek tek tanışıp ilgilenen Ürkmezer bu projenin ülke için gerçekten çok önemli olduğunu ve farklı ülkelerden gelen misafirleri ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade etti.

Ürkmezer, öğrencilere ziyaret sonrası çeşitli hediyeler takdim etti.

Karabük Üniversitesi ve Yunus Emre Enstitüsü ile yapılan protokol kapsamında KBÜ Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)'de, Arnavutluk, Filistin, Afganistan, Bosna Hersek, Romanya, İran, Karadağ, Makedonya, Sırbistan, Lübnan, Sudan ve Ürdün olmak üzere 12 farklı ülkeden gelen 17 öğrenciye Türkçe öğretmenin yanı sıra Türk kültürü tanıtımı gerçekleştiriyor.

(YE-YE-Y)



26.07.2017 18:28:55 TSI

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