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Tekirdağ Devlet Hastanesin'den "Güleryüzlü Personel ile Mutlu Hasta'' eğitimi



(Fotoğraflı)



TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Devlet Hastanesi tarafından Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA) 2017 Teknik Destek Programı için hazırlanan "Güler Yüzlü Personel ile Mutlu Hasta'' adlı kişisel gelişim projesi TRAKYAKA tarafından kabul edildi.

Kabul edilen proje ile Tekirdağ Devlet Hastanesinde görev yapmakta olan hasta karşılama ve yönlendirme personeli ile tıbbi sekreterleri kapsayacak olan eğitime 180 personelin katılacağını belirten Hastane Yöneticisi Uzm. Dr. Aykut Demirkıran proje sonucunda, kurum içi kalite ve verimliliğin arttırılmasını hedeflediklerini kaydetti.

Tekirdağ Devlet Hastanesi Yöneticisi Uzm. Dr. Aykut Demirkıran ve Hastane Hizmetleri ve Sağlık Otelciliği Müdürü Melahat Öngel Aydeyer ile Trakya Kalkınma Ajansı Program Yönetim Birim Başkan Vekili Uğur Berkay Habiboğlu'nun katılımıyla sözleşme imzalandı.

(HLD-Y)



26.07.2017 18:31:19 TSI

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