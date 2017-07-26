ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

AK Parti Milletvekili Boynukara'dan tarih üzerinden siyasi değerlendirme

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 18:32
AK Parti Milletvekili Boynukara'dan tarih üzerinden siyasi değerlendirme
AK Parti Milletvekili Boynukara'dan tarih üzerinden siyasi değerlendirme

(Fotoğraflı)

Ahmet Arslantaş
ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, geçmiş siyasi tarihi takip edilerek geleceği kurmanın fayda sağlayacağını kaydetti.
AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, 94 yıllık Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi tarihinde iz bırakan 5 temel siyasi dönemin olduğuna dikkat çekti.
15 Yıllık Atatürk dönemi, 12 yıllık Milli Şef dönemi, 10 yıllık Demokrat Parti dönemi, 8 yıllık ANAP dönemi ve 15 yılı bulan AK Parti dönemi olduğunu kaydeden Adnan Boynukara, "Tek parti iktidarının 15 yıllık dönemi, içinde barındırdığı eksikliklere ve kimi yanlış uygulamalara rağmen, kurucu iradenin sergilendiği dönemdir. Ülkenin geleceğini önceleyen milletin geniş bir kesimi, AK Parti'nin de kurucu bir parti olarak varlığını sürdürmesini bekliyor, istiyor. Ancak yıllardır ihmal edilmiş altyapı sorunlarının olduğu bir yerde kurucu parti misyonu yüklenmenin zor olduğu açıktır. AK Parti de önceliği, uzun yıllardır ihmal edilmiş olan, altyapı sorunlarının çözümüne verdi. Dolayısıyla, politik söylem de bu alanda yoğunlaştı. Asgari ihtiyaçların karşılanması açısından bu önemliydi.
Millet, AK Parti'nin hem dönem partisi gibi davranıp temel ihtiyaçları karşılamasını ve altyapı sorunlarını çözmesini, hem de kurucu parti gibi davranıp geleceğe odaklanmasını istiyor. Çünkü partinin ve kadroların sahip olduğu birikimin bunu sağlayacak düzeyde olduğunun farkındadır. Mevcut veriler ve farklı kesimlerin yaptığı siyasi analizler incelendiğinde, AK Parti'nin alternatifsiz olduğu açıkça görülür. Bunu, herkes çok iyi biliyor. O zaman da, geleceğe odaklanmak, geleceği inşa etmek daha önemli hale geliyor. AK Parti'nin odaklanması, çözüme ilişkin yaklaşımlarını somutlaştırması ve çözmesi gereken temel alanları somutlaştırmakta fayda var" dedi.
2023 hedeflerini rakamsal veriler olarak ortaya koyan ve verileri revize eden AK Parti'nin kurucu iradenin gereği olan siyasal bir dil geliştirmesinin önemine işaret eden Boynukara, "AK Parti'nin sorunların çözümü için meseleyi anlamaya çalışan, çözüm önerilerini tartışmaktan çekinmeyen, bunun için ortak aklı devreye koyan ve ortaya çıkan sonuca uygun politik bir tutumu takınmasıdır.
Gündelik siyasetin içinde kaybolmak yerine, geleceğin Türkiye'sini planlayan ve inşa eden bir dil geliştirmesi, Ülkenin geleceğine ilişkin büyük ülküsü olan, demokrat, kuşatıcı ve ufuk açan siyasi perspektifle konuşması, değer merkezli bir siyaset dilini gündemde tutmasıdır. Var olan büyük toplumsal kabul ve desteğin beklentileri doğrultusunda, devletin ve kurumların demokratik dönüşümünü merkeze koyan, tüm meselelerin üstüne giden ve çözüm önerilerini somutlaştırıp hayata geçiren bir tutumdur. Şu bir gerçek ki, yerel, küresel, siyasal ve toplumsal şartlar AK Parti projeksiyonunu yeni ve daha ileri bir boyuta taşıması gerektiği gerçeğini mecbur kılıyor. Özellikle 15 Temmuz olgusu, paradigmanın mahiyetinin baştan aşağı değişmesi için herkesin elinin taşının altına koyması gerektiği aciliyetini tescil ediyor" diye konuştu.
(AHM)

26.07.2017 18:33:51 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Başkan Kutlu gündemdeki soruları cevapladı
YEREL

BAŞKAN KUTLU GÜNDEMDEKİ SORULARI CEVAPLADI
Adıyaman'da 3 araç bir birine girdi
YEREL

ADIYAMAN'DA 3 ARAÇ BİR BİRİNE GİRDİ
Samsatlı depremzedeler cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyor
YEREL

SAMSATLI DEPREMZEDELER CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞMEK İSTİYOR
Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu geleceğin sağlıkçılarını bekliyor
YEREL

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GELECEĞİN SAĞLIKÇILARINI BEKLİYOR
Kahta belediyesine 2 ödül birden
YEREL

KAHTA BELEDİYESİNE 2 ÖDÜL BİRDEN
Botanik Parkta sondaj çalışması gerçekleştirildi
YEREL

BOTANİK PARKTA SONDAJ ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kemoterapi ünitesi bölgeye hizmet veriyor
YEREL

KEMOTERAPİ ÜNİTESİ BÖLGEYE HİZMET VERİYOR
Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yunsoo Cho'dan, Başkan Kutlu'ya ziyaret
YEREL

KORE CUMHURİYETİ ANKARA BÜYÜKELÇİSİ YUNSOO CHO'DAN, BAŞKAN KUTLU'YA ZİYARET
Ayakkabı hırsızları caminin kameralarına yakalandı
YEREL

AYAKKABI HIRSIZLARI CAMİNİN KAMERALARINA YAKALANDI
Bilgi evleri gerçek sahiplerine hizmet verecek
YEREL

BİLGİ EVLERİ GERÇEK SAHİPLERİNE HİZMET VERECEK
Taraftardan, Belediye Başkanı Kutlu'ya teşekkür
YEREL

TARAFTARDAN, BELEDİYE BAŞKANI KUTLU'YA TEŞEKKÜR
Güney Kore Büyükelçisi Yunsoo Cho'dan Vali Kaykancı'ya ziyaret
YEREL

GÜNEY KORE BÜYÜKELÇİSİ YUNSOO CHO'DAN VALİ KAYKANCI'YA ZİYARET
Vakıflar Bölge Müdürlüğü Adıyaman'da 4 eseri restore edecek
YEREL

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADIYAMAN'DA 4 ESERİ RESTORE EDECEK
Asılsız ihbar ekipleri alarma geçirdi
YEREL

ASILSIZ İHBAR EKİPLERİ ALARMA GEÇİRDİ
Adıyaman'da cami ve çocuk buluşması düzenlendi
YEREL

ADIYAMAN'DA CAMİ VE ÇOCUK BULUŞMASI DÜZENLENDİ
Odunluk yangını binaya sıçramadan söndürüldü
YEREL

ODUNLUK YANGINI BİNAYA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ
Hurda yüklü tır yan yattı
YEREL

HURDA YÜKLÜ TIR YAN YATTI
Otomobil çocuğa çarptı
YEREL

OTOMOBİL ÇOCUĞA ÇARPTI
Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem
YEREL

ADIYAMAN'DA 3.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM