Güvercin hırsızları tutuklandı
(Fotoğraflı)
Muhammet Özer - Halil Koyun
KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ta kümes hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kümes hırsızların o anları güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Alınan bilgilere göre, Kahramanmaraş'ta son 1 ay içerisinde Yörükselim Mahallesi'nde kümes hayvanlarının çalınmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon yapıldı. Operasyonda gözaltına alınan ve haklarında değişik suçlardan arama kaydı olan Orhan Ç. (29) ve Osman C. (31), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
(HLL-Y)
26.07.2017 18:36:23 TSI
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