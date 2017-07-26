YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Van'da 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı

Van'da 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı

- Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu:

- "Van'da toplam bedeli 5,4 milyar lira olan bin 316 projemiz var"

- "Van'a ve Vanlılara hizmet etmekle sorumluyuz"



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA)  Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu başkanlığında 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısı yapıldı.

Tuşba Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya; Büyükşehir Belediyesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, İller Bankası Van Bölge Müdürlüğü, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, TEİAŞ Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyeleri yetkilileri ile kurum müdürleri katıldı. Van kamu yatırımlarının ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların görüşüldüğü 'İl Koordinasyon Kurulu' toplantısına Van Gölü ile ilgili kronikleşmiş sorunlar damga vurdu. Burada konuşan Vali Zorluoğlu, özellikle Van Gölü'nün kıyı şeridinde kamu kurumlarının işgali ve Van Gölü için hayati öneme sahip olan atık su arıtma tesisi projeleri ile ilgili önemli bilgiler verdi.

Vali Zorluoğlu, bu tür toplantılarla kurumlar arasındaki yatırımlar bakımından koordinasyonu sağladıklarını belirterek, "Kamu yatırımları bildiğiniz üzere kuruluşların, devletin esasında vatandaşa dokunduğu önemli alanlardır. Kurumlarımızın varoluş sebebi hizmet etmektir. Bu bakımdan bütün bölge müdürlerimizin, yatırımcı kuruluşlarımızın programlarında bulunan yatırımları mutlaka yakında takip etmeleri büyük önem arz ediyor. Yatırımların zamanında ihalelerini yapması, yatırımlar ihale edildikten sonra yapım süreçlerinin kurum amirleri tarafından yakından takip edilmesi ve süresi içerisinde tamamlaması için çaba gösterilmesi hepimizin görevidir" dedi.

Van'da toplam proje bedeli 5,4 milyar lira olan bin 316 tane proje olduğunu ifade eden Zorluoğlu, şöyle devam etti:

"Bu projelerden 952 tanesi devam ediyor. 145 tanesi ihale aşamasında, 127 tanesi henüz başlanmamış, 92 tanesi de tamamlanmıştır. Bu projelerden sektörel dağılımlarına baktığımızda tarım sektöründe 105, inşaat sektöründe 570, enerjide 10, turizmde 8, ulaştırmada 52, eğitimde 100, sağlıkta 42 ve diğer kamu hizmetleri sektörlerinde de 459 projenin var olduğunu görüyoruz. Yatırım programında var olan toplam bin 316 projenin 834 tanesi merkezi idare kuruluşlarının, 482 tanesi de mahalli idarelerimiz tarafından yürütülüyor."

Van Gölü sahillerindeki kamu kurumlarının işgaline de değinen Vali Zorluoğlu, "Burada kıyı kenar kanununa uygun bir şekilde davranılacak. Vali olarak buna müdahale edeceğim. Kamu kurumları zaten bugüne kadar kıyı kenarlarını vatandaşa yer bırakmayacak şekilde işgal etmişler. Biz bununla kesinlikle ileri ki zamanda ilgileneceğiz. Ancak şu andan sonra kamu kurumları kıyıda çalışma yaptığı zaman kanuna uygun bir şekilde çalışacak. Uygun çalışmayan kim olursa olsun müdahale edilecek ve burada yapılaşmaya izin vermeyeceğiz" şeklinde konuştu.

Geçtiğiz günlerde gündeme gelen atık su arıtma tesisine de değinen Vali Zorluoğlu, ödeneğin İller Bankası tarafından çıkarıldığını ifade ederek, ihalenin eylül ayında yapılabileceğini söyledi.

Kamuya hizmet eden kurumların bu toplantılarda var olan sorunları çözmekle mükellef olduğunu dile getiren Vali Zorluoğlu, "Bizler buraya sorunları çözmek için ve bu memlekete hizmet etmek için görevlendirildik. Bu nedenle biz bir ekibiz, hep birlikte Van'a ve Vanlılara hizmet etmekle sorumluyuz. Bu anlamda hiçbir bölge müdürü ya da yönetici arkadaşım bizimle eksik iletişim kurmasın. Kapımız bütün arkadaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Yeter ki iyi niyetle elimizden gelen gayreti bu memlekete hizmet etmek için gösterelim" diye konuştu.

Kurum müdürlerinin sunumları ve katılımcıların sorularının yanıtlanması ile devam eden toplantı, soruların cevaplanmasının ardından sona erdi.

(MD-MSA-Y)



26.07.2017 18:36:54 TSI

NNNN

