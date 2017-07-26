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Başkan Kayda, büyükşehir meclis üyelerine yatırımları anlattı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 18:39
Başkan Kayda, büyükşehir meclis üyelerine yatırımları anlattı
Başkan Kayda, büyükşehir meclis üyelerine yatırımları anlattı

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Manisa Büyükşehir meclis üyelerine, Salihli'nin yatırımlarını anlattı.
Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, her ay gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında ilçeye gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerine Salihli'nin dev yatırımlarını anlattı. Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu üyelerini Gümüş Kafede düzenlenen yemekte ağırlayan Başkan Kayda, Büyükşehir Belediyesi'nin çatısı altında tüm meclis üyeleri ile birlikte Salihli'ye önemli projeler ve hizmetler kazandırıldığını söyledi. Salihli Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi'nin güçlerini birleştirerek birçok büyük projeye imza attıklarını vurgulayan Başkan Kayda, "60 yıllık dur-geç köprülerini yenileyerek işe başladık. Atış Poligonu ile Atatürk Spor Salonu ve Yüzme Havuzunu tamamladık. Otoparkı ve Bedesten Çarşısıyla modern bir pazar yeri inşaatına, yağmur suyu projesi ve Masal Ormanı Parkı yapımına başladık. Biz hem Belediye olarak kendi gücümüzle hem de büyükşehirin gücüyle burada gerçekten göreve geldiğimiz günden beri çok farklı işlere imza attık. Salihli'ye bir fakülte kazandırdık. İlçemize 3 tane prestij caddesi kazandırıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Cengiz Ergün'ün de hedefi 17 ilçesiyle Manisa'ya hizmet etmek ve bu anlamda Başkanımıza teşekkür ediyorum. Salihlimize gösterdiğiniz ilgiden dolayı sizlere teşekkür ediyorum ve çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum" diye konuştu.
Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu Üyeleri, ilçe ziyaretleri kapsamında geldikleri Salihli'de Ziraat Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Şöforler ve Otomobilciler Odası Başkanları ile görüşmeler yaparak değerlendirmelerde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Kent Ekonomisi ve Sivil Toplum Kuruluşları Komisyon Başkanı Cevdet Zurnacı, yaptığı açıklamada, "Burada yaptığımız görüşmeler ve tespitler sonucunda hazırladığımız komisyon raporunu Büyükşehir Meclis toplantısında mevzuat dahilinde değerlendirerek çözüm üretiyoruz" dedi. bir araya gelmeye devam edeceğiz" dedi.
Başkan Kayda'nın düzenlediği yemeğe, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ramiz Şiyak ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri katıldı.
(BA-AY-Y)

26.07.2017 18:41:20 TSI
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