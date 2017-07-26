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Savcı ve hakimlerden Başkan Akcan'a ziyaret

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 18:45
Savcı ve hakimlerden Başkan Akcan'a ziyaret
Savcı ve hakimlerden Başkan Akcan'a ziyaret

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Akyazı Adliyesine yeni atanan Cumhuriyet Savcısı ve Hakimler Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan'ı makamında ziyaret etti.
Akyazı ilçesinde görev yapmakta olan Cumhuriyet Savcısı Şuheda Oktay Arslan ve Hakim Fuat Toprak Akyazı adliyesine yeni atanan Cumhuriyet Savcısı Ömer Dursun ve Hakim Neslihan Karaoğlu, Dilek Karallı, Yekta Ağaçhanlı ile birlikte Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan'a ziyarette bulundu.
Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan, ilçeye yeni atanan Cumhuriyet savcısı ve hakimlere öncelikle hoş geldiklerini söyleyerek, ilçemiz hakkında bilgiler verdi.
Tanışma ve sohbetlerin ardından hatıra fotoğrafı çekilerek Akyazı Belediye Başkanı Hasan Akcan ziyarete gelen Cumhuriyet savcısı ve Hakimleri araçlarına kadar uğurladı.
(RŞ)

26.07.2017 18:47:09 TSI
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