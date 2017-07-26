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Sapanca'da sinek ve haşere ile mücadele hız kesmiyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde sinek ve haşereyle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte hız kazandırılan çalışmalar kapsamında haşere ve sivrisinek üreme alanı olan kanallar, göletler, su birikintileri gibi alanlarda ilaçlama uygulamaları gerçekleştiriliyor. Sapanca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Kazım Şirin, yaptığı açıklamada, "Sinek ve haşere popülasyonunu kontrol altında tutabilmek için parklar, mesire alanları, çay bahçeleri, cami bahçelerinde ve çöp konteynerlerinde başlatılan sinek ve haşere mücadelesi aralıksız devam etmekte. Uygulamalar haftalık program dâhilinde olup; sezon boyunca devam edecektir" dedi.

(RŞ)



26.07.2017 18:47:50 TSI

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