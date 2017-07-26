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Sakarya'da bir ilk daha hayata geçiriliyor



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SAKARYA (İHA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Şehit ve Gaziler Derneği'ne tahsis edilecek merkez projesinde sona gelindi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Sakarya Şube Başkanı Hayrettin Kaplan, "Mevcut dernek binamız biz şehit ailelerine yetmiyordu. Büyükşehir Belediyesi'nden yeni bir hizmet binası talebinde bulunduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu da bu konuda büyük bir duyarlılık gösterdi. Bizim talep ve isteklerimize hiçbir zaman karşılıksız kalmadı. İsteğimiz üzerine Şeker Fabrikası mevkide inşa edilen binamızda sonuca geliyoruz. Şehitlerin acısını yüreğinde yaşayan annelerimiz için binamızda bir de konferans salonu bulunacak. Annelerimizin sosyal hayatla kaynaşmalarını ve sosyalleşmeleri için gayret gösteriyoruz. Gazilerimize ve şehit ailelerine yakışır bu güzel proje için Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu'na teşekkür ediyoruz" diye konuştu.Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu, ricalarımız üzerine şehit aileleri ve muharip gazilerin bir arada olacağı bir bina projesi yaptı. İçinde spor salonu, konferans salonu ve sosyal tesisleri olan bu proje birçok özelliğiyle Türkiye'de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Derneğimizde 600 üyemizle birlikte yeni yapılan binamızda hatıralarımızı yaşatacak bir müze bölümü oluşturmak için çalışıyoruz. Gaziler Derneği ailesi olarak binamıza kavuşmak için gün sayıyoruz. Bizlere armağan edilen bu projede emeği geçen herkese başta bizleri yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Zeki Toçoğlu'na en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

(RŞ)



26.07.2017 18:49:11 TSI

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