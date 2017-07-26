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Bartın Valisi Dirim, gazetecilerle tekne turunda buluştu



(Fotoğraflı)



Akif Yaman

BARTIN (İHA) - Bartın Valisi Nusret Dirim, gazetecilerle yaptığı tekne turunda, turizme yönelik projelerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Güzelcehisar sahilinde bulunan lav sütunlarını mutlaka turizme kazandıracaklarını belirten Vali Dirim, sütunlarla ilgili festival de düzenleyeceklerini kaydeden Vali Dirim, "Vatandaşlarımız ve ilimize gelen turistler buranın plajından faydalanıyorlar ama buradaki doğal güzelliklerin farkına varamıyorlar. Biz bu proje kapsamında yapılacak olan yürüyüş yolları, oturma alanları ve seyir terasıyla bu doğal güzelliklere onları sürüklemek istiyoruz" dedi.

Güzelcehisar'da ki doğal oluşumların büyük bir güzellik oluşturduğunu söyleyen Vali Dirim; "Burada çok özel bir doğa oluşumu var. Buraya Cenab-ı Allah bu güzelliği vermiş. Burada lav sütunları ve lav sütunlarının oluşturduğu mağaralar var. Bunun Türkiye ve dünya turizmine kazandırılması için Bartın Üniversitesi, Bartın İl Özel İdaresi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı(BAKKA) ile birlikte bir çalışma yapıyoruz. Bu çalışmayı projelendirdik ve ihale aşamasına geldi, ihale için gününü de aldık. İnşallah kısa süre içerisinde de ihalesini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Vali Nusret Dirim, Filyos Projesi kapsamında Zongıldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Sazköyü'nde yapımına devam edilen Filyos Limanındaki çalışmaları da inceledi. Projenin Bartın açısında büyük öneme sahip olduğunu ifade eden Dirim; "Filyos mevkii olarak Bartın'a entegre bir bölge. Bartın ile Filyos arasında 2 kilometrelik bir mesafe var. 2 kilometrenin açıldığı takdirde Filyos ilimize entegre olabilecek yakınlıkta. Onunla ilgili zemin etütlerini yaptılar. Filyos'ta ki gelişmeler Zonguldak'tan çok Bartın'ı etkileyecek. Çünkü Saltukova ve Çaycuma ilimizle iç içe. Filyos'ta gelişmeler Bartın bölgesine olumlu yansıyacak. Filyos'ta yapılan yatırımlar sayesinde oluşan istihdamın ikamet edeceği yer Bartın olacaktır" şeklinde konuştu.

Güzelcehisar Kalesini de turizme kazandırmaya çalıştıklarını aktaran Vali Dirim, "Güzelcehisar'ın kalesi var. Şu anda burçları gözüküyor. Bu da aslında Amasra Kalesi kadar önemli ve tarihi bir kale. Bir turistik destinasyon noktası olarak bu bölgeyi zenginleştiren bir yer ve burası aynı zamanda arkeolojik sit alanı. Burayla ilgili üniversitemiz şuanda bir çalışma yapıyor. Bartın Üniversitesi Arkeoloji Bölümü şu anda ekipleriyle birlikte Bakanlık'tan gerekli izinleri alıp burada kazı çalışması yürütecekler. Öncelikle bunun rölevesi çıkarılacak. Orijinal şekli nasıl? Onlara ulaşıldıktan sonra bütçe imkanları oluşturulup restorasyonu yapıldıktan sonra buranın da turizme kazandırılması gerekiyor" ifadesini kullandı.

(AY)



26.07.2017 18:49:34 TSI

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