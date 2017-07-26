TKÜUGD: "Dr. Sadık Ahmet'i unutmadık"
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Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 22. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayınladı.
Dernekten yapılan yazılı açıklamada''Batı Trakya'daki Türklerin büyük lideri Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 22. Yılında rahmetle anıyoruz.Yaşamı boyunca Batı Trakya Türklerinin haklı davasını savunan dava adam Sadık Ahmet günümüze ışık tutmuştur.Bugün Batı Trakya'da insane hakları ihlalleri devam etmektedir.Yunanistan'da yaşana Türkler hukuksal haklarını alamamaktadırrlar.Başta ailesi olmak üzere tüm Batı Trakya Türk toplumuna tekrar başsağlığı diler Dr. Sadık Ahmet'I rahmetle anarız''denildi.
(AY)
26.07.2017 18:50:07 TSI
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