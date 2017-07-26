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Bozdemir yine birinci



(Fotoğraflı)



Üzeyir Mete Güneş

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi bisiklet eğitmeni Mehmet Bozdemir, başarılara adeta demir attı.

Bisiklet eğitmeni Mehmet Bozdemir, şimdiye kadar çok sayıda organizasyonda önemli başarılar elde ederken İstanbul'da yapılan Türkiye Dağ Bisiklet Yarışması'nda da birinciliği elde etti. 204 sporcunun katıldığı yarışmada birincilik kürsüsüne çıkmayı başaran İzmitli Bozdemir, "Mastır erkek kategorisinde 2014, 2015 ve 2016 yıllarında aynı organizasyonda birini olmuştum. Dördüncü kez şampiyon olmanın heyecan ve sevincini yaşıyoruz. Organizasyonlarda İzmit'i başarıyla temsil ettiğim için çok gururluyum. Bize her türlü imkanı sağlayan Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan'a ne kadar teşekkür etsem azdır" şeklinde konuştu.

(MG)



26.07.2017 18:50:40 TSI

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