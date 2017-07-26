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Güleç'ten ve Nur'dan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'a hayırlı olsun

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 19:13
Güleç'ten ve Nur'dan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'a hayırlı olsun
Güleç'ten ve Nur'dan MÜSİAD Genel Başkanı Kaan'a hayırlı olsun

(Fotoğraflı)

Yasin Erdem
KARABÜK (İHA) - Kardemir AŞ.Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Güleç ve MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'ı ziyaret etti.
Güleç ve Nur, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen genel kurul sonrası MÜSİAD Genel Başkanı seçilen Abdurrahman Kaan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Kamil Güleç, KARDEMİR'in yatırım ve çalışmaları hakkında Kaan'a bilgiler verirken, MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur ise, kentteki iş dünyasının yüzde 60'nın MÜSİAD üyesi olduğunu söyleyerek, KARDEMİR ve çevre iller için hayati önem taşıyan Filyos limanı ve Eskipazar ihtisas OSB alanına ile ilgili bilgiler vererek dosya takdim etti.
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Karabük'ün kendisi için ayrı bir önemi olduğunu söyledi.
Kaan, babasının KARDEMİR fabrikalarında çalıştığını çocukluğunun ise Karabük'te geçtiğini de kaydederek, " Ben önce Karabüklü sonra Trabzonluyum. İnşallah en kısa zamanda Karabük ve Safranbolu'ya geleceğim" diyerek ziyaretlerinden dolayı KARDEMİR AŞ. Yönetim Kurulu Başkan vekili Kamil Güleç ve MÜSİAD Karabük Şube Başkanı Ahmet Nur'a teşekkür etti.
(YE-YE-Y)

26.07.2017 19:14:50 TSI
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