ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Ormanlık alanda 120 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 19:42
Ormanlık alanda 120 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi
Ormanlık alanda 120 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi

(Fotoğraflı)

Muammer Ay
SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma ekipleri devriye gezerken ormanlık alandan gelen koku üzerine 120 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Sıtmasuyu Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri devriye gezerlerken gelen koku üzerine ormanlık alanda arama yaptı. Yapılan aramada ormanlık alanda oluşturulan tarlada 120 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(MAY-Y)

26.07.2017 19:44:14 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Samsun'a Savunma Sanayi OSB kurulacak
YEREL

SAMSUN'A SAVUNMA SANAYİ OSB KURULACAK
Yüksel: &quot;Çocukların sağlıklı ve ahlaklı bireyler olarak yetişmeleri bizim için çok önemli&quot;
YEREL

YÜKSEL: "ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI VE AHLAKLI BİREYLER OLARAK YETİŞMELERİ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
Kalkancı Mahallesi pazar yerine kavuştu
YEREL

KALKANCI MAHALLESİ PAZAR YERİNE KAVUŞTU
Başkan Yılmaz'dan önemli açıklamalar
YEREL

BAŞKAN YILMAZ'DAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
OMÜ projesine DOKAP desteği
YEREL

OMÜ PROJESİNE DOKAP DESTEĞİ