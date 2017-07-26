Ormanlık alanda 120 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi
(Fotoğraflı)
Muammer Ay
SAMSUN (İHA) - Samsun'da jandarma ekipleri devriye gezerken ormanlık alandan gelen koku üzerine 120 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Sıtmasuyu Mahallesi ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyüklü Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri devriye gezerlerken gelen koku üzerine ormanlık alanda arama yaptı. Yapılan aramada ormanlık alanda oluşturulan tarlada 120 kök dişi Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(MAY-Y)
26.07.2017 19:44:14 TSI
NNNN