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Tekirdağ'da Çevre Düzeni Planı Toplantısı yapıldı

26 Temmuz 2017 Çarşamba, 19:50
Tekirdağ'da Çevre Düzeni Planı Toplantısı yapıldı
Tekirdağ'da Çevre Düzeni Planı Toplantısı yapıldı

(Fotoğraflı)

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Albayrak, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Toplantı Salonu'nda düzenlenen Çevre Düzeni Planı Toplantısına katıldı.
Toplantıda, Başkan Kadir Albayrak'ın yanı sıra Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Saray Belediye Başkanı Nazmi Çoban, Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu, Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı İbrahim Uyan, Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Daire Başkanları ve Genel Sekreter Yardımcıları katıldı.
Açılış konuşmasının Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Dilşad Ergin tarafından yapıldığı toplantıda yüklenici firma temsilcileri 1/100.000 Ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Çevre Düzeni Planıyla ilgili Tekirdağ iline ait mahkeme kararları ve yeni idari yapıya ilişkin çevre düzeni planı değişiklilerini içeren sunum gerçekleştirdi. Çevre Düzeni Planı Toplantısı, sunumların ardından soru cevap şeklinde devam etti.
(HLD-Y)

26.07.2017 19:52:14 TSI
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