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Kırklareli İl İstihdam Kurulu Temmuz ayı toplantısı yapıldı



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Temmuz Ayı Toplantısı, Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi başkanlığında yapıldı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünde yapılan toplantıda, İŞKUR İl Müdürlüğünce 2017 yılı ilk altı ayı içerisinde yürütülen çalışmalar hakkında kurul üyeleri bilgilendirildi. Kurulda Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce 2017 yılı sonuna kadar aktif işgücü programları kapsamında yapılması planlanan faaliyetler de ele alındı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Aksoy yaptığı konuşmada, İl Müdürlüğü olarak, işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen faaliyetlerden birisi olan işbaşı eğitim programları ile ilgili Kurul üyelerine bilgi sundu. İl Müdürü Hasan Aksoy, konuşmasında, aktif işgücü piyasası programları kapsamında yürütülen Mesleki Eğitim Kursları ile İstihdam garantili işgücü yetiştirme kursları, özellikle de dezavantajlı grupların istihdama katılmalarının sağlanmasına yönelik yürütülen faaliyetler, Toplum Yararına Programlar ve işsizlik sigortası ile ilgili çalışmalar hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına, Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, Kırklareli Üniversitesi Yrd. Doç. Dr. Oğuz Başol, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yrd. Bilal Kuşoğlu, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Hasan Aksoy, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, Bilim Sanayi ve Teknoloji il Müdürü Muzaffer Akgül, Ticaret İl Müdür V Mustafa Kurt, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ruhan Uzunlar Altıntel, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ertuğrul Ziya Çetintaş, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Fuat Şeker, Trakya Kalkınma Ajansı Temsilcisi M.M. Emre Beji, HAK-İŞ Konfederasyonu İl Temsilcisi Vedat Erkan Koç, Türkiye İşveren Sendikaları temsilcisi Mustafa Ciğercioğlu, TÜRK-İŞ Temsilcisi Ufuk Yaratan, Lüleburgaz Engelliler Derneği Başkanı Ömer Dağ katıldı.

(HLD-ÖZ-Y)



26.07.2017 19:58:47 TSI

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