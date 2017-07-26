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Şefkatli ellerden milli atletlere gönüllü destek



(Fotoğraflı)



Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Bu güne kadar katıldıkları yurt içi ve yurt dışı şampiyonalarda elde ettikleri başarılarla Türkiye'nin gururu olmayı başaran Ayvalıklı Yürüyüş Sporcuları'na Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından destek sürüyor.

Ayvalıklı milli atletlere katıldıkları ulusal ve uluslar arası organizasyonlar için Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü gibi kurumlarla birlikte yardımcı olan Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'ne milli sporculardan anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

İlçede yoksul ve yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara Hızır gibi yetişmesi nedeniyle ilça halkının 'Fatma Ana' olarak nitelendirdiği dernek başkanı Fatma Cavlı'yı ziyaret eden genç sporcular, destekleri için kendisine teşekkür ettiler.

Ziyarette milli sporcuları Ayvalık Atletizm Kulübü Başkanı ve Milli Takımın Antrenörlerinden Sabahattin Tatar da yalnız bırakmadı.

Ziyaret sonrasında muhabirimize açıklamalarda bulunan Sabahattin Tatar, "Günümüz şartlarında topluma sosyal yardımlaşma konusunda büyük hizmetlerde bulunan Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin sporcularımıza ve sporcularımız aracılığıyla bir çok kişiye yardım elini uzatmaktadır. Bizlere sık sık ihtiyaçlarımızı soran derneğin Başkanı Fatma Cavlı, bizlerden yardım ve desteklerinizi esirgememiştir. Kendisinin şahsında dernek yönetimine teşekkür ediyoruz. Bu tür sosyal kuruluşların toplumumuzda paylaşım adına aracı olara bu tür çalışmaları hayata geçirmeleri bizleri son derece mutlu kılmaktadır. Şefkat Evleri Derneği'nin bu tür katkıları örnek teşkil eden bir niteliktedir" diye konuştu.

Ziyaret ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği Başkanı Fatma Cavlı da, milli sporcuların başarılarının sadece Ayvalık için değil, Türkiye'nin gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Zor koşullarda çalışmalar yaparak, Ayvalık'ın ve Türkiye'nin atletizm alanında sesi olmayı başaran sporculara yakışır bir pist ve tesislerin Ayvalık'a kazandırılmasını isteyen Başkan Cavlı, bu uğurda yapılacak her çalışmaya tam destek vereceklerinin de altını çizdi.

(SS-BT)



26.07.2017 21:25:01 TSI

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