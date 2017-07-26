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Lokantada tüp patladı: 3 yaralı



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Tuna İşleyen

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde, bir lokantada meydana gelen patlama sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Patlama sebebiyle lokanta tamamen yıkılırken, komşu işyerleri ve evler de zarar görerek ortalık savaş alanına döndü.

Edinilen bilgiye göre, olay Tunçbilek Beldesi Köprübaşı Mahallesinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi.

Lokantada meydana gelen sanayi tüpünün patlaması sonucu 2 katlı bina tamamen yıkılırken çevredeki işyerlerinin camları kırıldı bir otomobil de yıkıntılar altında kalarak zarar gördü.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Meydana gelen patlama sonucu isimleri belirtilmeyen 3 kişi hafif yaralandı ve olay yerinde ayakta tedavi edilirken jandarma tarafından güvenlik şeridi çekilerek geniş güvenlik önlemi alındı.

Patlamanın yaşandığı anları anlatan vatandaşlar ise büyük bir gürültü ile sokağa çıktıklarını söyledi.

Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ve Tunçbilek Belediye Başkanı Agah Aşkın olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (Tİ - EFE)



27.07.2017 00:45:51 TSI

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