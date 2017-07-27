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Kars'ın kadın komutanları

- Maliye ve Bütçe Üsteğmen Hilal Şen İlhan'da



Işık Çapanoğlu

KARS (İHA) - Serhat şehri Kars'ta Maliye ve Bütçe Subayı olarak görev yapan kadın komutan, mesleğinin zorluğunun üstesinden asker arkadaşlarının desteğiyle geliyor.

5,5 aylık anne adayı olan ve mevzuat gereği sivil görev yapan Maliye Üsteğmen Hilal Şen İlhan, eşinin de subay olduğunu ve üs bölgesinde görevlerine gittiğini belirtti.

Diğer bazı mesleklere göre aile hayatında bazı zorluklar yaşadıklarını ifade eden Üsteğmen Hilal Şen İlhan, "Eşim üs bölgesi görevlerine gidiyor. Ve tabi ki zor bir şey, ama eşimin de subay olması birbirimizin görev şartlarını bilmemiz el ele vererek bütün bu zorlukların aşmamızı sağlıyor" dedi.

"Hala babam gözleri parlayarak anlatır kızının asker olduğunu"

Çocukluğundan beri vatan, millet sevgisiyle büyüdüğünü ve küçüklüğünden beri üniformaya hayran olduğuna dikkat çeken Maliye Üsteğmen İlhan, "Ortaokul sıralarındayken kafama asker olmayı koymuştum. O zamanlarda başladım sınavlara hazırlanmaya, ailemde her zaman destek oldu. Askeri liseye bayanların alınmadığını duyduğumda çok üzülmüştüm. Lise de dersimize giren Milli Güvenlik Öğretmeni de daha da artırdı asker olma isteğimi, Üniversite sınavında tek tercihim KHO idi. Kazandığımı öğrenince çok sevindim. Mezun olduğumda bütün ailem gurur duydu ve hale da babam gözleri parlayarak anlatır kızının asker olduğunu" diye konuştu.

2016 yılında 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na Maliye ve Bütçe Şube Müdürü olarak atanan Maliye Üsteğmen Hilal Şen İlhan, "14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda Maliye ve Bütçe Şube Müdürü olarak görev yapıyorum. Personelin maaşları başta olmak üzere tüm özlük haklarını yürütmek ve yürütülmesini sağlamak, personelin yurt içi geçici ve sürekli görev yolluklarını, erbaş er harçlıklarını, tüm ödeme işlemlerini gerçekleştirmek, ödenek durumlarını takip etmek ve tüm bu hususları Komutana arz etmek başlıca görevlerim arasındadır" şeklinde konuştu.

"Mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorum"

5,5 aylık hamile olduğu için yönerge gereği sivil giyindiğini, üniforma giymediği vurgulayan Üsteğmen Hilal Şen İlhan, daha sonra şunları söyledi:

"Mesleğimizin doğası gereği zorlukları olduğu tabi ki inkar edilemez. Fiziki şartlar, yoğun çalışma temposu, genç yaşta yüklenen önemli sorumluluklar. Ancak bizi Harp Okulu'nda her türlü zorluğa karşı hazırladıkları için bunların üstesinden geliyoruz. Silah arkadaşlarım aldığım güçle, şubemde çalışan iki Astsubayım ve Uzman erbaşımla birlikte erbaş ve erlerimizin özlük haklarında aksama olmaması için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyoruz."

Piyade Üsteğmen Serbey İlhan ile evli olan Üsteğmen Hilal Şen İlhan, Askeri Orduevi'nde öğlen yemeğinde buluştuğu eşi ile 5,5 aylık bebeklerine ne isim koyacaklarını konuştular. Heyecanla beklerinin ismi konusunda fikir alış verişinde bulunan çiftin mutlulukları ise gözlerinden okunuyordu.

(IÇ-AA-Y)



27.07.2017 08:59:29 TSI

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