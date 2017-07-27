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'Damla Projesi' gençleri Hakkari'de

27 Temmuz 2017 Perşembe, 09:04
'Damla Projesi' gençleri Hakkari'de
'Damla Projesi' gençleri Hakkari'de

(Fotoğraflı)

Mimar Kaya
HAKKARİ (İHA) - Gençlik ve Spor Bakanlığınca organize edilen "Damla Projesi" kapsamında Hakkari'ye gelen biri yabancı uyruklu 20 üniversite öğrencisi, Durankaya beldesine bağlı köylerde çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen Damla Projesi; dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın ülkemizin ve dünyanın farklı köşelerinden gelen gençler; insanlığın ihtiyacı olan merhameti ve iyiliği yaymak için Hakkari'ye geldiler. Türkiye'nin farklı üniversitelerinde okuyan biri yabancı uyruklu 20 genç, kent merkezine bağlı Durankaya beldesinde dezavantajlı ailelerle bir araya geldikten sonra çocuklarla da oyunlar oynadılar.
Proje hakkında bilgi veren Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal, Hakkari'ye gelen biri yabancı uyruklu olmak üzere 14 ilden toplam 20 üniversite öğrencisi ile birlikte yöre halkıyla bir araya gelerek kültürel kaynaşmanın yanı sıra gönül köprüleri oluşturduklarını söyledi. Güldal, "Türkiye'nin farklı üniversitelerinde okuyan 20 gencimizle birlikte 7 gün boyunca Hakkari'de gönül köprüleri inşa edeceğiz. Amacımız maddi bir çıkar sağlamak olmamakla birlikte, manevi dokunuşlarla yaşlı, genç, çocuk ve tüm insanlık için farklı dünyalara kapı aralamaktır. 20 genç yöre halkıyla kültür kaynaşmasına vesile oluyor. Proje kapsamında gündüzleri cami, mezarlık, tarihi mekanları ziyaret eden gençler; köy sakinleri ve çocuklarıyla da hoşça vakit geçiriyor" diye konuştu.
(MK-MSA-Y)

27.07.2017 09:06:09 TSI
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