ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MUŞ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malazgirt Belediyesinden ilaçlama çalışması

27 Temmuz 2017 Perşembe, 09:21
Malazgirt Belediyesinden ilaçlama çalışması
Malazgirt Belediyesinden ilaçlama çalışması

(Fotoğraflı)

Veysel Eşin
MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt Belediyesi, sinek ve haşerelere karşı sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı'nın talimatları doğrultusunda yapılan ilaçlama çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ilaçlama ekibi, akşamları saat 19.00 ile 23.30 arasında 12 mahallede ilaçlama çalışması yapıyor. Ekipler, ilaçlama çalışmalarına kenar mahallelerde besicilik faaliyeti yapan mandıra ve ahırlarda başlarken, ardından su birikintileri ve kanalları da ilaçlanarak kontrol altına alındı.
İlaçlama kapsamında çöp alanları başta olmak üzere bit, pire, kene, fare, sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi tehdit oluşturacak haşerelerin bertaraf edilmesinin hedeflendiğini ifade eden Malazgirt Belediyesi Zabıta Müdürü Zafer Tan, "12 mahallede bir tane tam donanımlı araçla rutin olarak ilaçlama yapılmaktadır. Tüm mahallelerde akşam 19.00-23.30 arası ilaçlama yapılıyor. İlaçlama aracımız duman sistemlidir. Serin havada yapılması gereken ilaçlama çalışmalarımız hafta sonları da devam etmektedir" dedi.
(VE-MSA-Y)

27.07.2017 09:23:35 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şehit Binbaşı Kulaksız için mevlit okutuldu
YEREL

ŞEHİT BİNBAŞI KULAKSIZ İÇİN MEVLİT OKUTULDU
Başkan Kalır'dan Muş Belediyesine destek çağrısı
YEREL

BAŞKAN KALIR'DAN MUŞ BELEDİYESİNE DESTEK ÇAĞRISI
Muş'ta sigara ve uyuşturucu operasyonu
YEREL

MUŞ'TA SİGARA VE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Muş'ta temel atma töreni
YEREL

MUŞ'TA TEMEL ATMA TÖRENİ
Başkan Asya'dan taksit uyarısı
YEREL

BAŞKAN ASYA'DAN TAKSİT UYARISI
Vali Yıldırım'dan Malazgirt ilçesine ziyaret
YEREL

VALİ YILDIRIM'DAN MALAZGİRT İLÇESİNE ZİYARET