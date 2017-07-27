YEREL HABERLER / MUŞ HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Malazgirt Belediyesinden ilaçlama çalışması

Malazgirt Belediyesinden ilaçlama çalışması



(Fotoğraflı)



Veysel Eşin

MUŞ (İHA)  Muş'un Malazgirt Belediyesi, sinek ve haşerelere karşı sürdürdüğü ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı'nın talimatları doğrultusunda yapılan ilaçlama çalışmaları vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. Zabıta Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ilaçlama ekibi, akşamları saat 19.00 ile 23.30 arasında 12 mahallede ilaçlama çalışması yapıyor. Ekipler, ilaçlama çalışmalarına kenar mahallelerde besicilik faaliyeti yapan mandıra ve ahırlarda başlarken, ardından su birikintileri ve kanalları da ilaçlanarak kontrol altına alındı.

İlaçlama kapsamında çöp alanları başta olmak üzere bit, pire, kene, fare, sivrisinek, karasinek, hamam böceği gibi tehdit oluşturacak haşerelerin bertaraf edilmesinin hedeflendiğini ifade eden Malazgirt Belediyesi Zabıta Müdürü Zafer Tan, "12 mahallede bir tane tam donanımlı araçla rutin olarak ilaçlama yapılmaktadır. Tüm mahallelerde akşam 19.00-23.30 arası ilaçlama yapılıyor. İlaçlama aracımız duman sistemlidir. Serin havada yapılması gereken ilaçlama çalışmalarımız hafta sonları da devam etmektedir" dedi.

(VE-MSA-Y)



27.07.2017 09:23:35 TSI

NNNN

