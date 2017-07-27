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Başkan Genç, Olimpiyat Üçüncüsünü ağırladı



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ANTALYA (İHA) - 23. İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'na (Deaflympics) katılarak, 78+ kilo da Judo'da bronz madalya kazanan 15 yaşındaki İpek Erçin Antalya'nın gururu oldu.

9 Ay önce ailesinin yönlendirmesiyle Judo sporuna başlayan 15 yaşındaki İpek Erçin, kısa sürede elde ettiği başarısıyla Döşemealtı'nın gururu oldu. Milli takım antrenörlerinin dikkatini çeken 23'ncü İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi Milli takım kadrosuna dahil olan genç Judocu, 18-24 Temmuz tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunlarında üçüncülüğü elde etti.

Olimpiyat madalyasıyla Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret eden İpek Erçin mutluluğunu paylaştı. Başkan Genç, "İpek kızımız judo sporunda elde ettiği başarılarla hepimizi gururlandırdı. Kendisini, ailesini ve antrenörlerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



27.07.2017 09:24:38 TSI

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