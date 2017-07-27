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Aydın'da kamp ateşi yakıldı



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın İzcilik ve Spor Kulübü bünyesinde faaliyet gösteren izciler 31 Temmuz-6 Ağustos 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "İstanbul Ümraniye Yaz İzci Kampı" hazırlıkları öncesi Paşa Yaylasında 3 günlük kampa girdi.

Kamp Ateşi İzcilik Spor Kulübü önderi Alper Lütfü Sarı, Kız İzcilerin Ocak Başı Lideri Aylin Taşkın ve Erkek İzcilerin Ocak Başı Tolga Katılmış ile birlikte 3 lider, 4 kız izci, 5 erkek izci toplam 12 izcinin katılımı ile gerçekleştirilen kamp tamamlandı. Kampta izcilere kamp süresince çeşitli konularda eğitim verildi. 2 bayan izci gönüllüsü ve 1 erkek izci gönüllüsü liderlik temel kursuna hazırlandı.

Kamp Ateşi İzcilik Spor Kulübü önderi Alper Lütfü Sarı "Her yıl 10 bin izci ve izci adayının eğitim gördüğü Yaz İzci Kampının 2017 yılı programının 5. dönemine katılacağız. Başlangıcından bugüne geçen 13 yılda 200 bin izci yetiştiren kampta, her hafta pazartesi günü yeni gruplar kabul edilecek. Kampa katılanlar, eğitici ve öğretici faaliyetlerin yanı sıra eğlenceye de doyacak. 2017 İstanbul Ümraniye Yaz İzci Kampında birçok etkinlik bizleri bekliyor. Bunlar, izcilik, kişisel gelişim, hafıza teknikleri, okçuluk, binicilik, telsiz, haberleşme, ilk yardım, trafik, itfaiye, madde ile mücadele, doğal afet koordinasyonu, kampçılık ve kaya tırmanışı gibi eğitimlerin yanı sıra resim, müzik, tiyatro, yüzme, bisiklet gibi aralarında bulunduğu eğlendirici etkinlikler de kamp faaliyetleri içerinde yer alıyor" dedi.

(OD-MB-Y)



27.07.2017 09:40:19 TSI

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