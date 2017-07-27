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Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Biriminden büyük başarı



(Fotoğraflı)



Mehmet Barlas

AYDIN (İHA) - Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi tarafından hazırlanan 9 teknik destek projesi TR32 bölgesi 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Güney Ege Bölge Planı vizyonu çerçevesinde TR32 (Aydın - Muğla - Denizli) bölgesindeki kurumsal ve yerel kapasiteyi geliştirme odaklı faaliyetlere destek sağlamak amacıyla başlatılan 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Mayıs-Haziran döneminde yapılan başvuruların sonuçları açıklandı.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi tarafından hazırlanan 9 teknik destek projesi bu kapsamda kabul edilerek sözleşme imzalamaya davet edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün eğitimde kalite ve başarıyı artırmak için 2017-2018 eğitim öğretim yılı hazırlıkları doğrultusunda Eylül ayı seminer döneminde uygulanacak olan projeler;Aydın Merkez ile Kuşadası, Germencik, Didim, Efeler, Nazilli, Kuyucak, Köşk ve Çine ilçelerindeki eğitimcilerin "STEM Eğitimleri", Proje Döngüsü", "Robotik Kodlama ve Eğitimi", "Dezavantajlı Grupların Sosyal Hayata Kazandırılması" konularında yapılacak.

GEKA'nın 2017 yılı Teknik Destek Programı Mayıs-Haziran Dönemi hibe çağrısında TR32 Bölgesindeki Aydın - Muğla - Denizli illerinden 28 başvuru yapılmış, kabul edilen toplam 18 proje içerisinden 9 projenin Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait olması, Müdürlüğün yeni eğitim-öğretim yılına başarı için kararlı adımlarla ilerlemesinin ilk işaretleri olarak yorumlandı.

(MB-Y)



27.07.2017 09:42:15 TSI

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