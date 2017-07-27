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Mehmet Ali Usta Teknolojiye yenilmedi

- Birçok belediye temizlik için Mehmet Ali Usta ile çalışıyor



(Fotoğraflı)



İbrahim Kılınç

AYDIN (İHA) - Aydın'ın germencik ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Mehmet Ali Uçar, yaz kış süpürge yaparak ekmeğini kazanıyor. Eskiden önemli bir meslek olan süpürge üretimi gelişen teknoloji ile birlikte unutulmaya yüz tutunca randevu ile çalışmaya başladığını belirten Mehmet Ali Uçar, belediyelere iş yetiştirmeye çalıştığını ve işlerin de oldukça güzel olduğunu söyledi.

Germencik'te Romanların yoğunlukta olduğu Yeni Mahalle'de yaşayan Mehmet Ali Uçar, kendi evinin önünde yılın 12 ayı süpürge yaparak ekmeğini kazanıyor. Süpürge üreterek 4 çocuğunu büyütüp evlendirdiğini belirten Mehmet Ali Uçar, "Bizim küçüklüğümüzde okumak bu kadar kolay değildi. Devlet şimdiki gibi defter kitap vermezdi. Okuyamadığımız gibi meslek kursuna da gidemedik. Dedem o zamanlar süpürge yapar ev harçlığını çıkarmak için satardı. Dedemden çocuk yaşlarda öğrendim. 45 yıldır süpürge yaparak ekmeğimi kazanıyorum" dedi.

Gelişen teknoloji ile çalı süpürge kullanımının azaldığını ancak yine de pek çok belediyede cadde ve sokakların halen çalı süpürgelerle temizlendiğini belirten Mehmet Ali Uçar, "Eskiler öldü, yeni nesil de bu işi öğrenmediği için bölgede bu işi yapan nadir kişilerden biri ben kaldım. Süpürge otunu Bodrum yöresinden toplayıp getiriyorum. Aydın, Muğla ve İzmir ilindeki çeşitli belediyelere sipariş üzerine süpürge üretiyorum" dedi.

Şu anda mahallede işsizliğin çok ciddi olduğunu ancak küçükken dedesinin öğrettiği süpürgecilik sayesinde hiç iş sıkıntısı yaşamadığını belirten Mehmet Ali Uçar, "Benim de 4 çocuğum 10 torunum var ama benden başka bu işi yapan yok. Günümüz gençliğine meslek edinmenin önemini anlatamıyoruz." diyerek günde 40-50 civarında süpürge yaptığını ve süpürgelerin tanesini de 5 TL'den sattığını söyledi.

(İK)



27.07.2017 09:42:41 TSI

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