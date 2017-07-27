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İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz'dan, Vali Demirtaş'a veda ziyareti

27 Temmuz 2017 Perşembe, 09:41
İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz'dan, Vali Demirtaş'a veda ziyareti
İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz'dan, Vali Demirtaş'a veda ziyareti

(Fotoğraflı)

ADANA (İHA) - Adana İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Yılmaz, Vali Mahmut Demirtaş'a veda ziyaretinde bulundu.
Vali Demirtaş, İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın 22 Temmuz 2017 tarihli ve 30131 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesiyle Ankara'ya atanan Adana İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Yılmaz'a Adana'daki görev süresi boyunca göstermiş olduğu başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
Makamların kalıcı olup, kişilerin geçici olduğuna işaret eden Vali Demirtaş, ancak vatana ve millete yapılan hizmetlerin unutulmaz olduğunu vurgulayarak, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Fatih Yılmaz'ı yapmış olduğu hizmetlerden dolayı takdir ettiğini söyledi ve yeni görev yerinde başarılar diledi.
İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Yılmaz ise Vali Mahmut Demirtaş ile bir yıldır yakın çalışma fırsatı bulduğunu belirterek, göstermiş olduğu nezaketten ötürü teşekkür etti.
(ELF-Y)

27.07.2017 09:42:59 TSI
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