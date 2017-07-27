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Nilüfer'de işgal ve gürültüye af yok

27 Temmuz 2017 Perşembe, 09:43
Nilüfer'de işgal ve gürültüye af yok
Nilüfer'de işgal ve gürültüye af yok

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya ve bisiklet yollarını araçlarıyla işgal eden sürücülere 2017 yılının ilk altı ayında 960 araca cezai işlem uyguladı.
Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaya ve bisiklet yollarını araçlarıyla işgal eden sürücülere geçit vermiyor. Ekipler, yaya kaldırımları ve bisiklet yollarına araçlarını park ederek vatandaşın hakkını ihlal edenlere yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gerek yapılan denetimler gerekse vatandaş ihbarı sonucunda ekipler, 2017 yılının ilk altı ayında 960 araca 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'na göre cezai işlem uyguladı.
Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca, bu yılın ilk altı ayında gürültü kirliliğine sebep olan işletme ve işyerlerine de ceza yağdırdı. Nilüfer halkının huzur ve güvenliğini düşünen ekipler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nu gereği 86 adet işletme ve işyerine toplam 302 bin lira ezai işlem uyguladı.
(AÇ)

27.07.2017 09:45:25 TSI
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