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Soma'da meydan projesi çalışmaları hız kazandı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 09:48
Soma'da meydan projesi çalışmaları hız kazandı
Soma'da meydan projesi çalışmaları hız kazandı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Soma'ya bağlı İstasyon Mahallesinde başlattığı meydan projesinde çalışmalar hız kazanarak devam ediyor.
Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Soma'ya değer kazandıracak olan Soma İstasyon Parkı ve Meydan Projesi'nde çalışmalar devam ediyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Soma Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Yıldırım ve İstasyon Mahallesi Muhtarı İbrahim İlhan ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün istasyon mahallesi sakinlerine buraya istasyon parkı yapacağına dair söz verdiğini hatırlatan Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Bu söz dahilinde yapılan projenin uygulamasına geçildi ve park kısmı bitirildi. Ancak biz yalnızca park ile kalmadık. Aynı zamanda meydan düzenlemesini projelendirip çalışmalarına başladık" dedi. Yaklaşık 1 ay sonra çalışmaların tamamlanacağını söyleyen Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, "Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgeye modern bir görünüm kazandırılmış olacak. Vatandaşlarımızın rahat bir ortamda gezinti yapmaları, parkta dinlenmelerini sağlayacak hoş bir yer oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Buradan önce Atatürk Caddesi'nde de incelemeler yaptık. Bu iki proje bir bütün, birbirini tamamlayan projeler. Bu projeleri hayata geçirerek şehrimize modern bir görünüm kavuşturmuş olacağız" diye konuştu.
Bölgede bulunan iki adet mahallenin yaklaşık 20 bin nüfusunun olduğunu belirten İstasyon Mahallesi Muhtarı İbrahim İlhan ise, "Bu mahallelerin hayal ettiği bir şey şu an burada gerçekleştiriliyor. Burada mahalle sakinlerinin uzun yıllardan beri oturabileceği bir alan yoktu. Burada gerçekten bir değişim söz konusu. Vatandaşlarımızın da özlediği bir alandı. Çalışma bittikten sonra burada nezih bir ortam oluşacak ve vatandaşlarımız buraya rağbet edecektir. Burada meydan projesinin dışında ekstra taleplerimiz de oluştu. Bunlar da yerine getirildi. Başta büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.
(AY-Y)

27.07.2017 09:50:58 TSI
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