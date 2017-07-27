Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar
Mehmet Barlas
AYDIN (İHA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 14,05-15,00 TL aralığında işlem gördü.
Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 14,05 TL en çok 15,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,50 TL en çok 4,50 TL ve İnek, Hazır Tacir Satışı olarak en az 1.500,00 TL en çok 1.500,00 TL.
(MB-E)
27.07.2017 09:53:18 TSI
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