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Başkale'de istişare toplantısı



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Abdulselam Öztürk'ün talimatları doğrultusunda istişare toplantısı düzenlendi.

Başkale Belediyesi, personelinin verimliliğini artırmak ve karşılıklı fikir alışverişinde bulunmak amacıyla belediye garajı başta olmak üzere zabıta ekipleri, fen işleri ekipleri ve belediyenin diğer birimlerinde çalışan personelle toplantı düzenledi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ekrem Dere'nin katılımıyla düzenlenen toplantıya belediye personeli ve birim müdürleri katıldı.

Belediyenin faaliyetleri ele alınarak önümüzdeki süreçte planlanan çalışmalar, projeler hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Toplantıda, birim amirlerinin ve personelin sorunlarını dinledi.

(EE-MSA-Y)



27.07.2017 09:58:19 TSI

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