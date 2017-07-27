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MMO'dan EKB eğitimi



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SAMSUN (İHA) - Makina Mühendisleri Odası (MMO) Samsun Şubesi "Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Uzmanı BEP TR II Oryantasyon Eğitimi" düzenledi.

Oryantasyon eğitiminde katılımcılara enerji verimliliği kanunu gereği düzenlenen yönetmelikler, binalarda enerji performans yönetmeliği, yönetmelik süreci ve kapsamı, tasarımlar, yenilenebilir enerji kullanımı, mevcut bina kavramı, enerji kimlik belgesi ve düzenlenmesi, 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu, bina enerji performansı hesaplama yöntemi ve binalarda enerji performansı yazılımından (BEP-TR) oluşan konu başlıklarında bilgi verildi.

Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Tokat'tan toplam 18 makine mühendisi ve mimarın katıldığı oryantasyon eğitiminin sunumu MMO EKB Eğitmeni Makine Mühendisi Tunç Türkoğlu tarafından yapıldı.



"Sürdürülebilir bir gelişim ve yaşanabilir bir dünya için enerjiyi verimli kullanmak zorundayız"

Oryantasyon eğitimiyle ilgili açıklama yapan MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan, "Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarına ve Eğitici Kuruluşlara Verilecek Eğitimlere Dair Tebliğ" kapsamında 2010 yılının Aralık ayından itibaren enerji kimlik belgesi (EKB) uzmanı eğitimi düzenlediklerini söyledi. 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği gereği binalara verilen enerji kimlik belgesinin (EKB) düzenlenmesinde kullanılmakta olan mevcut BEP-TR programının internetten bağımsız, çizim destekli ve yenilenebilir kaynakları içeren ikinci versiyonunun (BEP-TR II) 2017 yılı içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kullanıma açılacağını, bu kapsamda daha önce odalarından eğitim almış EKB uzmanlarına bir günlük (BEP TR II) oryantasyon eğitimi verdiklerini belirten Gürkan, "Sürdürülebilir bir gelişim ve yaşanabilir bir dünya için enerjiyi verimli kullanmak zorundayız" dedi.

(SAM-SLH-Y)



27.07.2017 10:00:45 TSI

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