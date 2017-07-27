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Viranşehir'de 800 öğrenciye çeyrek altın verilecek

- Daha önce Çanakkale şiirini ezberleyen 140 öğrenciden sonra şimdi 800 öğrenciye de çeyrek altın verilecek



(Fotoğraflı)



Enver Zencirci

ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir ilçesin de Şanlıurfa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sözü üzerine İlçemizde Çanakkale Şiirini ezberleyen 800 Öğrencinin " Çeyrek Altın " ile Ödül verilmesi için İş Birliği Protokolü yapıldı.

Viranşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda Başkan Yardımcıları Halaf Kete,Mahmut Şık, Arslan Çiftçi ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlyas Koyuncu'nunda hazır bulunduğu protokolde Viranşehir Belediyesi Başkanvekili İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş arasında protokol imzalandı. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, protokolün daha önce Şanlıurfa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sözü üzerine ilçemizde Çanakkale Şiirini ezberleyen toplamda 800 öğrenciye ödül verilmesi amacıyla imzalandığını ifade etti. İlçemizde oluşturulan komisyonun 940 öğrenciyi tek tek dinleyerek şiiri ezberlendiği kanısına varıldığını ifade eden Çimşit, 940 öğrenciden 140 Öğrencinin Şanlıurfa Valiliği tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildiğini, geriye kalan 800 Öğrenciye ise Viranşehir Belediyesi olarak çeyrek altın verileceğini kaydetti. Şanlıurfa Valiliğinin talimatı doğrultusunda Belediye bütçesinden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yapacağı ihale sonrası 800 öğrenciye toplamda 200 Bin TL değerinde ödül verileceğini vurgulayan Çimşit, 2. TEOG sınavında Türkiye birincisi olan 5 öğrenciye de "tam altın" hediye edileceğini de dile getirdi.

(EZ-SD-Y)



27.07.2017 10:03:30 TSI

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