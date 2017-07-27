ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Viranşehir'de 800 öğrenciye çeyrek altın verilecek

27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:01
Viranşehir'de 800 öğrenciye çeyrek altın verilecek
Viranşehir'de 800 öğrenciye çeyrek altın verilecek
- Daha önce Çanakkale şiirini ezberleyen 140 öğrenciden sonra şimdi 800 öğrenciye de çeyrek altın verilecek

(Fotoğraflı)

Enver Zencirci
ŞANLIURFA (İHA) - Viranşehir ilçesin de Şanlıurfa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sözü üzerine İlçemizde Çanakkale Şiirini ezberleyen 800 Öğrencinin " Çeyrek Altın " ile Ödül verilmesi için İş Birliği Protokolü yapıldı.
Viranşehir Belediyesi Toplantı Salonu'nda Başkan Yardımcıları Halaf Kete,Mahmut Şık, Arslan Çiftçi ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü İlyas Koyuncu'nunda hazır bulunduğu protokolde Viranşehir Belediyesi Başkanvekili İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Ateş arasında protokol imzalandı. Protokolün hayırlı olmasını dileyen Belediye Başkan Vekili ve İlçe Kaymakamı Ömer Çimşit, protokolün daha önce Şanlıurfa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün sözü üzerine ilçemizde Çanakkale Şiirini ezberleyen toplamda 800 öğrenciye ödül verilmesi amacıyla imzalandığını ifade etti. İlçemizde oluşturulan komisyonun 940 öğrenciyi tek tek dinleyerek şiiri ezberlendiği kanısına varıldığını ifade eden Çimşit, 940 öğrenciden 140 Öğrencinin Şanlıurfa Valiliği tarafından çeyrek altın ile ödüllendirildiğini, geriye kalan 800 Öğrenciye ise Viranşehir Belediyesi olarak çeyrek altın verileceğini kaydetti. Şanlıurfa Valiliğinin talimatı doğrultusunda Belediye bütçesinden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yapacağı ihale sonrası 800 öğrenciye toplamda 200 Bin TL değerinde ödül verileceğini vurgulayan Çimşit, 2. TEOG sınavında Türkiye birincisi olan 5 öğrenciye de "tam altın" hediye edileceğini de dile getirdi.
(EZ-SD-Y)

27.07.2017 10:03:30 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kampta kalan Suriyelilere erken evliliğin sakıncaları anlatıldı
YEREL

KAMPTA KALAN SURİYELİLERE ERKEN EVLİLİĞİN SAKINCALARI ANLATILDI
TÖMER 400 sığınmacıya Türkçe kursu veriyor
YEREL

TÖMER 400 SIĞINMACIYA TÜRKÇE KURSU VERİYOR
Niğde'deki şampiyonaya Haliliye damgası
YEREL

NİĞDE'DEKİ ŞAMPİYONAYA HALİLİYE DAMGASI
Suruç'ta yine aynı manzara
YEREL

SURUÇ'TA YİNE AYNI MANZARA
Akçakale'de susuz kalan ekili araziler zarar ediyor
YEREL

AKÇAKALE'DE SUSUZ KALAN EKİLİ ARAZİLER ZARAR EDİYOR
Birecik'te Kerevit aşılama projesi hedefine ulaşıyor
YEREL

BİRECİK'TE KEREVİT AŞILAMA PROJESİ HEDEFİNE ULAŞIYOR
Başarılı öğrencilere Büyükşehir'den yaz gençlik kampı
YEREL

BAŞARILI ÖĞRENCİLERE BÜYÜKŞEHİR'DEN YAZ GENÇLİK KAMPI
Haliliye belediyesi ilaçlama çalışması
YEREL

HALİLİYE BELEDİYESİ İLAÇLAMA ÇALIŞMASI
Halfeti'de kaçak yapıya geçit yok
YEREL

HALFETİ'DE KAÇAK YAPIYA GEÇİT YOK
Mürşitpınar yolunda sona doğru
YEREL

MÜRŞİTPINAR YOLUNDA SONA DOĞRU
Haliliye'de işgal denetimleri devam ediyor
YEREL

HALİLİYE'DE İŞGAL DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR
Uluslararası mozaik çalıştayı Şanlıurfa'da yapılacak
YEREL

ULUSLARARASI MOZAİK ÇALIŞTAYI ŞANLIURFA'DA YAPILACAK
Bakanlardan Şanlıurfa Valiliğine ziyaret
YEREL

BAKANLARDAN ŞANLIURFA VALİLİĞİNE ZİYARET
Peygamberler şehrine iki ödül
YEREL

PEYGAMBERLER ŞEHRİNE İKİ ÖDÜL
Bakan Fakıbaba onuruna yemek verildi
YEREL

BAKAN FAKIBABA ONURUNA YEMEK VERİLDİ
Bakan Fakıbaba, Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
YEREL

BAKAN FAKIBABA, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİ ZİYARET ETTİ