YEREL HABERLER / BİLECİK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Bilecikli Halterci Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine davet edildi

Bilecikli Halterci Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine davet edildi



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyespor Halter Takımı sporcusu Edanur Kovucu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine davet edildi.

Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2020 Olimpiyatlarına kadar Bilecik Belediyespor çatısı altında ter dökecek olan sporculara çıkacağı tüm müsabakalarda başarılar diledi. Yağcı, "Bilecik Belediyespor Halter Takımımız sporcularından Edanur Kovucu Konya'da düzenlenen Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonasındaki müsabakalarda başarılı olarak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine (TOHM) davet edildi. Sporcumuzun TOHM'a davet edilmesi bizler gururlandırdı. İnşallah sporcumuz azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ederek 2020 Olimpiyatlarında belediyemizi, şehrimizi ve ülkemizi uluslararası arenada temsil etme şansını yakalar ve bu gururu bizlere yaşatır. Başta sporcumuz olmak üzere antrenörümüz Caner Özteke ve tüm spor camiamızı kutluyorum. Bu tür başarıların birlik ve beraberlik içerisinde gayret gösterildikçe sporcularımızın gelecekte başarılı olma noktasında inancımız tamdır" diye konuştu.

(CKT-AS-Y)



27.07.2017 10:05:28 TSI

NNNN

