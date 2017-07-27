ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilecikli Halterci Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine davet edildi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:04
Bilecikli Halterci Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine davet edildi
Bilecikli Halterci Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine davet edildi

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyespor Halter Takımı sporcusu Edanur Kovucu, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine davet edildi.
Konu hakkında açıklama yapan Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, 2020 Olimpiyatlarına kadar Bilecik Belediyespor çatısı altında ter dökecek olan sporculara çıkacağı tüm müsabakalarda başarılar diledi. Yağcı, "Bilecik Belediyespor Halter Takımımız sporcularından Edanur Kovucu Konya'da düzenlenen Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonasındaki müsabakalarda başarılı olarak Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezine (TOHM) davet edildi. Sporcumuzun TOHM'a davet edilmesi bizler gururlandırdı. İnşallah sporcumuz azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ederek 2020 Olimpiyatlarında belediyemizi, şehrimizi ve ülkemizi uluslararası arenada temsil etme şansını yakalar ve bu gururu bizlere yaşatır. Başta sporcumuz olmak üzere antrenörümüz Caner Özteke ve tüm spor camiamızı kutluyorum. Bu tür başarıların birlik ve beraberlik içerisinde gayret gösterildikçe sporcularımızın gelecekte başarılı olma noktasında inancımız tamdır" diye konuştu.
(CKT-AS-Y)

27.07.2017 10:05:28 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bozüyük'te turnuva heyecanı
YEREL

BOZÜYÜK'TE TURNUVA HEYECANI
Bozüyük'te minikler yüzmeyi eğlenerek öğreniyor
YEREL

BOZÜYÜK'TE MİNİKLER YÜZMEYİ EĞLENEREK ÖĞRENİYOR
Başkan Bakıcı'ya Bilecik AK Parti Gençlik Kolları Başkanından ziyaret
YEREL

BAŞKAN BAKICI'YA BİLECİK AK PARTİ GENÇLİK KOLLARI BAŞKANINDAN ZİYARET
Yol kenarlarına dökülen çöpler çevre kirliliğine neden oluyor
YEREL

YOL KENARLARINA DÖKÜLEN ÇÖPLER ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUYOR
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin yükselişi sürüyor
YEREL

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİNİN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR
Bilecik Belediyesi ödüllerine bir yenisini ekledi
YEREL

BİLECİK BELEDİYESİ ÖDÜLLERİNE BİR YENİSİNİ EKLEDİ
Bilecik'te karabuğdayın hasadı yapılmaya başlandı
YEREL

BİLECİK'TE KARABUĞDAYIN HASADI YAPILMAYA BAŞLANDI
Başkan Yalçın, Sakarya Gazetesi'nin sahibiyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN YALÇIN, SAKARYA GAZETESİ'NİN SAHİBİYLE BİR ARAYA GELDİ
Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş Söğüt'te incelemelerde bulundu
YEREL

BİLECİK İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DURMUŞ SÖĞÜT'TE İNCELEMELERDE BULUNDU
Başkan Yaman, mahalle sakinleri ve muhtarıyla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN YAMAN, MAHALLE SAKİNLERİ VE MUHTARIYLA BİR ARAYA GELDİ
Başkan Yağcı'nın Ankara temasları
YEREL

BAŞKAN YAĞCI'NIN ANKARA TEMASLARI
Bozüyük'te ilk kez güreş festivali düzenlenecek
YEREL

BOZÜYÜK'TE İLK KEZ GÜREŞ FESTİVALİ DÜZENLENECEK
Başkan Bakıcı'nın halk günü mesaisi
YEREL

BAŞKAN BAKICI'NIN HALK GÜNÜ MESAİSİ
İl Müdürü Yıldız, başarılı halterciyi ödüllendirdi
YEREL

İL MÜDÜRÜ YILDIZ, BAŞARILI HALTERCİYİ ÖDÜLLENDİRDİ
Pazaryeri'nin gelişimi konuşuldu
YEREL

PAZARYERİ'NİN GELİŞİMİ KONUŞULDU
Başkan Yağcı, STK'larla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, STK'LARLA BİR ARAYA GELDİ
Başkan Yaman, eski belediye başkanıyla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN YAMAN, ESKİ BELEDİYE BAŞKANIYLA BİR ARAYA GELDİ
Başkan Duymuş, genç çiftin mutluluklarına ortak oldu
YEREL

BAŞKAN DUYMUŞ, GENÇ ÇİFTİN MUTLULUKLARINA ORTAK OLDU
Başkan Yağcı, pazarcı esnafıyla bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, PAZARCI ESNAFIYLA BİR ARAYA GELDİ