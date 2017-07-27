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2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu başladı

- Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen organizasyona 22 ülkeden 24'ü erkek, 24'ü kadın olmak üzere 48 takım katılıyor



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MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından 27-30 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen '2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu-Beach Volleyball Satellite Mersin' başladı. Organizasyona 22 ülkeden 24'ü erkek, 24'ü kadın olmak üzere 48 takım katılıyor.

2017 CEV Avrupa Plaj Voleybolu Turu'nun tanıtım toplantısı, Mersin Vali Yardımcısı Mahmut Halal, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Teknik Supervizorü Pier Paolo Murgioni, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Yöneticisi Oğuz Değirmenci, antrenörler ve sporcular katılımıyla Mersin Marina'da gerçekleştirildi.

Kocamaz, toplantıda yaptığı konuşmada, birçok alanda marka şehir olma potansiyeline sahip bulunan Mersin'i, düzenledikleri ulusal ve uluslararası etkinliklerle spor alanında da markalaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Mersin'i sporun başkenti yapmak üzere yola çıktıklarını belirten Kocamaz, "Amatör sporlara ve sporculara yönelik desteklerimiz kapsamında, görevde bulunduğumuz 3 yıllık süre zarfında 2 milyon liraya yakın ayni ve nakdi yardım gerçekleştirdik. 20 branşta faaliyet gösteren 150 amatör spor kulübümüze destek olduk. 200'den fazla antrenörümüzü ve bin 500'den fazla sporcumuzu başarılarından dolayı ödüllendirdik ve destekledik" dedi.

"Plaj Voleybolu Turu, Mersin'in tanıtımına büyük katkı sağlayacak"

Büyükşehir Belediyesi olarak spor hizmetleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık 40 uluslararası organizasyon düzenlediklerini dile getiren Kocamaz, "İlimizin ve ülkemizin tanıtımına büyük katkı sağlayan uluslararası organizasyonlarımızdan biri de 2014 ve 2015 yıllarında düzenleyip 2016 yılında hain 15 Temmuz darbe teşebbüsü nedeniyle iptal ettiğimiz Pro-Beach Plaj Voleybolu organizasyonudur. Bu güzel organizasyonumuzu daha da geliştirerek, 2017 Satellite Mersin Uluslararası Plaj Voleybolu olarak üçüncü kez düzenliyoruz. Bu prestijli turnuvanın ilimizin ve ülkemizin tanıtımına, dünya genelindeki barış ve kardeşlik ikliminin güçlenmesine önemli katkılar sağlamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Vali Yardımcısı Halal da Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından Mersin'de atletizm, bisiklet, plaj voleybolu ve diğer spor dallarının her alanında büyük organizasyonlar yapıldığını ifade ederek, "Bu anlamda yapılan organizasyonlar sayesinde Mersin, her gün 'spor kenti Mersin' hedefine biraz daha yaklaştırılıyor" şeklinde konuştu.

Sporcular ve antrenörler ise organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan yetkililere teşekkür ederek, böyle bir organizasyonda yer almaktan duydukları mutluluğu dile getirdiler.

"Avrupa, Mersin'i plaj voleyboluyla tanımaya başladı"

Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Yöneticisi Değirmenci de plaj voleybolunda son 5 yılda çok önemli organizasyonlar yaptıklarını, bunlar arasında Mersin'in en önemli organizasyonlardan biri vurguladı. Organizasyonla ilgili bilgi veren Değirmenci, "Mersin Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bu yıl da çok önemli bir organizasyona imza atacağız, çünkü bu organizasyon Avrupa turunun önemli etaplarından bir tanesi. 22 ülkeden katılımcımız var ve müsabakalar çift eleme usulüne göre oynanacak. Avrupa, Mersin'i plaj voleyboluyla tanımaya başladı. Muyluyuz, gururluyuz ve inşallah daha iyilerini yapacağız" ifadelerini kullandı.

CEV Teknik Supervizorü Murgioni ise "Bu turnuva bizim için çok önemli ve benim Mersin'deki ilk turnuvam. Büyük bir organizasyonla ve büyük bir destekle karşılaştık. Çok gül maçlar oynanacak ve sizin için büyük bir şov olacak" dedi.

Bugün başlayan müsabakalar 30 Temmuz'da sona erecek.

(KYM-Y)



27.07.2017 10:12:20 TSI

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