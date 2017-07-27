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Çocuklardan Başkan Akın'a sevgi seli



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Germencik Merkez Sarı Hatun Çarşı Camisinde Kur'an Kursuna katılan çocuklarla Türk Burcu Yaşam Alanı'nda bulunan Çaydanlık Kafe'de düzenlediği kahvaltıda buluştu.

Başkan Akın, öğrencileri motive etmek için çocuklarla birlikte kahvaltı yaptı. Kahvaltı sonrasında çocuklara, kişisel gelişim ağırlıklı kitaplar hediye eden, çocukların yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılaşan Akın, onlarla sohbet ederek başarılı olmaları için bol bol okumaları ve çalışmaları gerektiğini söyledi.

Öğrencilerle vakit geçirmekten ve onların yanında olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Akın konuşmasına şöyle devam etti; "Sizler ilçemizin gelişip kalkınması için en büyük hediyesiniz. Hedefinizi şimdiden belirleyen kitaplar okuyun. Onlar sizi doğru yola götürecektir. Sizler okuyup çok çalışırsanız ülkemize ve ilçemize büyük katkılarda bulunabilirsiniz. İleride hepinizi iyi yerlerde, bilinçli, başarılı bireyler olarak görmek, beni mutlu edecektir. Başarılı çalışmalara imza atacağınıza inanıyorum. Sizin için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Her zaman başarılı olmanızı ve çok kitap okumanızı tavsiye ediyorum" dedi.

Başkan Ümmet Akın kahvaltı sonrasında kafenin oyun parkında eğlenceli vakit geçiren çocuklara dondurma ikram etti.

(OD-MB-Y)



27.07.2017 10:15:28 TSI

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