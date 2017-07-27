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İsrailli rakibini deviren Volkan Kardeşler, bronz madalya kazandı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Samsun'da yapılan 23. Duyma Engelliler Olimpiyatları'nda (DEAFLYMPİCS) Oyunlarında karate branşında tatamiye çıkan Çelebisporlu Volkan Kardeşler, bronz madalya kazandı. Altın madalyayı kıl payı kaçıran Dadaş karateci, üçüncülük maçında İsrailli rakibini devirdi.

Dün tatamiye çıkan Erzurum Çelebisporlu Volkan Kardeşler, bronz madalya alarak olimpiyat üçüncüsü oldu.

Antrenör Ahmet Çelebi yönetiminde müsabakalara çıkan Erzurumlu karateci, İranlı rakibini mağlup ederek, Rus rakibi ile karşılaştı. Rakibi ile başa baş mücadele etmesine rağmen yenilen milli karateci altın madalya şansını kaçırarak, üçüncülük müsabakasını İsrailli ile yaptı.

Volkan Kardeşler, bronz madalya mücadelesinde antrenörü Ahmet Çelebi'nin taktiklerini harfiyen uygulayarak, İsrailli rakibini adeta tatamiye serdi.

Maçı 5-1 gibi açık bir farkla kazanan Çelebisporlu karateci bronz madalya kazandı.

DEAFLYMPİCS'te ülkemize bronz madalya kazandıran Volkan Kardeşler, üçüncülük derecesini 15 Temmuz Şehitleri ile gazilerine armağan ettiğini söyledi.

Antrenör Ahmet Çelebi de, sporcusunun altın madalyayı kıl payı kaçırdığına işaret ederek, "Sporcumuz böylesine önemli bir organizasyonda madalya kazandığı için mutluyum. En azından duyma engelliler olimpiyatlarından madalya aldığımız için gururluyuz. Sporcumu tebrik ediyorum" dedi.

(AA-AA-Y)



27.07.2017 10:16:03 TSI

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