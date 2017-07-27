Başkan Yaman, mahalle sakinleri ve muhtarıyla bir araya geldi
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Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Beldesi Sarmaşık Mahallesi Muhtarı Emin Kaymaz ve mahalle sakinleri Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman'ı makamında ziyaret etti.
Yapılan ziyarette Sarmaşık mahallesinde yapılacak çalışmalar ve projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişi yapılarak mahallenin sorunları ele alındı.
Ziyarette konuşan Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, "Yapılan görüşmeler beldemizin gelişimi açısından çok önem sağlıyor. Bu ziyaretten çıkan sonuçlar neticesinde mahalleye yapacağımız hizmetler hakkında herkes fikirlerini beyan ediyor. Belde halkımızın rahatlığı için elimizden gelen çalışmanın en iyisini yapacağız" dedi.
(DA-AS-Y)
27.07.2017 10:34:12 TSI
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