Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel; ''Hepatit bir karaciğer hastalığıdır''

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel; ''Hepatit bir karaciğer hastalığıdır''



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, Hepatit karaciğerin herhangi bir nedenle oluşan iltihabıdır. Hepatitler, genellikle virüslerle, en sık görülen beş hepatit virüsü olan A,B,C,D ve E virüsleri ile meydana geldiğini söyledi. Hepatit A virüsünün neden olduğu bir karaciğer hastalığı olduğuna değinen Dr. Yücel, ''Ülkemizde, genellikle okul çağı çocuklarında sık görülür. Tuvalet hijyeni kötü olan kişilerin ellerini yıkamaması ve sonrasında yiyecek-içeceklere dokunması sonucu kişiden kişiye bulaşır. Bu nedenle, kişisel hijyenin ve sağlık koşullarının yetersiz ve kötü olduğu toplu yaşanan yerlerde kolayca yayılır. Hepatit B ve C hastalığına sebep olan virüsler sessizdir. Pek çok insan farkında olmadan bu virüsü almış olabilir ve hiçbir belirti olmaksızın bu virüsü taşıyabilir. Tedavi edilmez ise her iki virüs de karaciğer sirozuna neden olabilir. Siroz ise kanama, asit, koma, karaciğer yetmezliği gibi yaşamı tehdit eden hastalıklar ya da ölüm ile sonuçlanabilir. Uzun süreli Hepatit B hastalığında siroz ortaya çıkmadan önce de karaciğer kanseri görülebilir.'' dedi. Hepatit B ve Hepatit C hastalıklarının bulaşma yollarından bahseden Sağlık Müdürü Dr. Yılmaz Yücel, 'Kan ve diğer vücut sıvılarıyla bulaşma, deri bütünlüğünün bozulduğu durumlarda mikrobun bulaşması, cinsel ilişki, hepatit taşıyıcı gebeden bebeğine bulaşmasıdır. Berberler, kuaförler, manikür-pedikürcüler, itfaiye personeli, askerler, polis memurları, kazalarda ve afetlerde ilk yardım uygulayan kişiler de risk grubunda yer almaktadır.'' diye konuştu. Müdür Yılmaz Yücel, açıklamasına şu şekilde devam etti;'' Hepatit tanısı alan kişilerin mutlaka tedavi olmaları ve sağlıklı yaşam yöntemlerini uygulamaları kendileri ile çevresinin sağlığı açısından çok önemli olduğu unutulmamalıdır.'' dedi.

27.07.2017 10:34:31 TSI

