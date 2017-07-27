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Tekirdağ'da Gürcistan Fahri Konsolosluk ofisi açıldı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:34
Tekirdağ'da Gürcistan Fahri Konsolosluk ofisi açıldı
Tekirdağ'da Gürcistan Fahri Konsolosluk ofisi açıldı

(Fotoğraflı)

Halil Dağ
TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Velimeşe Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan bir fabrikada Gürcistan Fahri Konsolosluk ofisinin açılış töreni gerçekleştirildi.
Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başlayan törende Gürcistan Tekirdağ Fahri Konsolosu Tuğban İzzet Aksoy ve Gürcistan İstanbul Başkonsolosu İrakli Asashvili, Türkiye ve Gürcistan ilişkileri hakkında konuşma yaptı.
Törende konuşan Vali Mehmet Ceylan ise, Türkiye ve Gürcistan arasındaki ilişkilerin siyasi kültürel ve ekonomik açıdan çok eskilere dayandığını belirterek, "Bu ofisin de iki ülke arasındaki ilişkilerin daha ileriye gitmesinde ve özellikle ilimizin 12 Organize Sanayi Bölgesi, 1 Avrupa Serbest Bölgesi ve bin 500'e yakın fabrikasıyla önemli bir sanayi aynı zamanda tarım ve liman şehri olmasından dolayı daha fazla önem arz etmektedir" dedi.
Fahri Konsolos Tuğban İzzet Aksoy tarafından günün anısına Vali Mehmet Ceylan, İstanbul Başkonsolosu İrakli Asashvili, Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak ve Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç'a plaket takdim edildi.
(HLD-MK-Y)

27.07.2017 10:35:56 TSI
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