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Muhtaç ailelere 'sosyal kart' desteği



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesince çıkarılan sosyal kartlar, muhtaç ailelerin umudu oldu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından bölgede ilk kez muhtaç aileler için 'sosyal kart' uygulaması başlatıldı. Daire başkanlığında görevli sosyal hizmet uzmanları, yardıma muhtaç aileleri bir bir yerinde tespit ediyor. Ardından yapılan değerlendirme sonucunda daire başkanlığınca muhtaç ailelere 'sosyal kart' veriliyor. Ailelere de 200 lira limitli sosyal kartlarla belirlenen marketlerden dilediği şekilde alışveriş yapıyor. Ocak ayından bu yana uzmanlar tarafından tespit edilen 340 muhtaç aileye sosyal kart verilirken, 120 aileye de 100 ile 250 lira arasında yardım yapıldı.

Ayrıca, Van Büyükşehir Belediyesine başvuruda bulunan ailelerin durum tespitinin ardından uygun görülen 209 aileye de 190 bin TL nakdi yardımda bulunuldu.

Kentteki muhtaçlara ulaşmak için tespitlerin devam ettiğini belirten yetkililer, "Amacımız kentteki tüm muhtaçlara ulaşmak. Tabi ki vatandaşımıza da ulaşırken onları rencide etmekten uzak duruyoruz. Bu nedenle bölgede ilk kez sosyal kart çıkarttık. Bu sosyal kartlara aylık olarak para yüklüyoruz. Muhtaç ailelerimiz bu kartlarla kentteki marketlerden alışveriş yapıyorlar" dediler.

(MSA-Y)



27.07.2017 10:40:10 TSI

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