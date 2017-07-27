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Milletvekili Uzer'den "vekil" müjdesi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 10:39
Milletvekili Uzer'den "vekil" müjdesi
Milletvekili Uzer'den "vekil" müjdesi

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Ak Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer, Anayasa değişikliği ile Gaziantep'in vekil sayısında 2 artış yaşanacağını müjdeledi.
Milletvekili Uzer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'in 12 olan vekil sayısının 14'e çıktığını duyurdu. Anayasa değişikliği ile TBMM'de 550 olan milletvekili sayısının 600'e çıktığını hatırlatan Uzer, "Anayasa değişikliği ile 600 olan milletvekili sayısından dolayı Gaziantep'imizin 12 olan vekil sayısı 14'e çıktı. Hayırlı olsun" paylaşımı yaptı.
Resmi gazetede yayınlanan yeni milletvekili sayıları ise yapılacak ilk seçimlerden itibaren geçerli olacak.
(SD-Y)

27.07.2017 10:40:36 TSI
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