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Burhaniyeli tesisat ustası filoğrafi sanatını öğretiyor



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Sıhhi Tesisat Ustası Nihat Şahin, Balıkesir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu El Sanatları Usta Öğreticiliği bölümünü bitirirken, Ören çarşısında filoğrafi sanatını öğretiyor. Katıldığı kurslardan 15 adet belge alan Şahin, 15 dalda kurs verebileceğini belirtirken, sadece filoğrafi üzerinde çalıştığını açıkladı.

İlçenin Ören sahilindeki çarşıda çeşitli resimler satan 47 yaşındaki Nihat Şahin, tezgahında filoğrafı tekniği ile yaptığı tabloları da tanıtıyor. Hazırladığı tabloların pahalı bulunduğu için satılmadığını anlatan Şahin, filoğrafi sanatını öğrenmek isteyenleri halk eğitime yönlendirdiklerini söyledi. Filoğrafi sanatını çok sevdiğini anlatan Nihat Şahin, "Balıkesir Üniversitesi Geleneksel El Sanatları bölümünü bitirdim. Birde yaklaşık 15 branşta eğitim aldım. Atölye eğitimi aldım. Bunun içinde tezhip, minyatür, ebruli, vitray, ahşap yakma. kemer deri üzerine işleme sanatlarını öğrendim. Ayrıca halk eğitim meslek kurslarına katıldım. Bu kurslarda da 15 adet eğitici belgesi aldım. Şu anda 15 konuda ders verebilirim. Ancak, sadece filoğrafi üzerine çalışıyorum. Çünkü filoğrafiyi çok seviyorum. Bir akşam yürüyüşe çıktığımda Ören'de bu işin olmadığını ve burada bu işe ihtiyaç olduğunu hissettim. Bir arkadaşımdan rica ettim. Belediyenin belirlemiş olduğu tezgaha koyduk bu ürünü. Şu anda halka tanıtıyoruz. Satışımız yok. Olmamasının sebebi buranın halkının genelde emekli olmaları ve bu ürünü tanımamaları. Biraz da ürünün pahalı olması. Çünkü yaklaşık bir üründe 2 kilo üzerinde tel 1 kilo çivi kullanıyorum. Bu da sırf maliyet olarak 400 liraya tekabül ediyor. Bu yüzden satamıyoruz. Tanıtıyoruz sadece. Halkımızın böyle bir ürünün var olduğunu bilmesini istiyoruz. Biz burada vatandaşları halk eğitime yönlendiriyoruz. Böyle bir ürünü almazsanız bile kendiniz yapınız diye halkımızı bilgilendiriyoruz" dedi.

(FT)



27.07.2017 10:43:37 TSI

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